زیرساختهای سلامت الکترونیک در گلستان مهیاست

علی محمد زنگانه در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برای اسقرار کامل سامانه سلامت الکترنیک در استان پروژه ای با 10 فاز در دست اجراست.

وی اظهار داشت: تاکنون فاز اول و دوم این طرح مهم و اساسی اجرا شد که بهبود برنامه اجرای پزشک خانواده از جمله اهدف این طرح است.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد پرونده الکترونیک برای خانوار، دسترسی همیشگی به پرونده های پزشکی بیمار، استقرا سیستم یکپارچه گردش یارانه از اولین روز ارایه خدمات تا صدور تخصصی، کاهش هزینه های درمانی از دیگر اهداف سلامت الکترونیک است.

به گفته زنگانه، برای اجرای این طرح، اقداماتی مانند تصویب اجرای طرح جامع نظام سلامت الکترونیک در شورای سلامت استانف فراهم سازی زیرساختهای مورد نیاز صورت گرفته است.

رئیس مرکز بهداشت گلستان بیان داشت: در فاز اول، ثبت مشخاص پایه جمعیت استان، سرشماری و پرشگری از جمعیت استان از جمله اقداماتی است که صورت گرفته است.

وی یادآورشد: در فاز دوم نیز، ثبت اطلاعات پایه جمعیت سرشماری شده در فاز اول در دست اجراست که خواهان یاری بیشتر مردم هستیم.