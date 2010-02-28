معماری سنتی در گلستان باید حفظ شود

آیت الله سید کاظم نورمفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: جلب حمایت مسئولان جهت اجرای طرح استفاده از توانمندی مهندسین داخل استان امری ضروی است.

وی اظهار داشت: مجریان نیز در فرآیند ساخت و ساز به جلوه های هنری، مقاوم سازی، آسایش و بهداشت مردم و جلوگیری از اتلاف انرژی توجه کنند.

وی خاطرنشان کرد: آموزش مستمر و ارتقاء سطح علمی و به روز شدن در همه بخش های ساختمانی و ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نیاز ضروری است.

آیت الله نورمفیدی بیان داشت: ایران مملو از دانشمندان و فرهیختگان والا مقامی است که مایه سربلندی و فخر ملت بزرگ ایران محسوب می شوند و فرهنگ و تمدن اسلامی این سرزمین مهد مردان افتخار آفرین و نوابغ علمی و فرهنگی بوده و هست که جهان از این موهبت الهی پیوسته بهره مند است.

امام جمعه گرگان یادآورشد: توجه به نظم آفرینش و تعمیم آن در زندگی، فراگیری دانش، بهتر زیستن و مقاوم بودن در بلایای طبیعی در واقع ریشه در آموزه ها و برکات قرآنی دارد و معتقدم برای دریافت این رابطه های ظریف نیاز به شناخت داریم.

وی عنوان کرد: بنابراین با التزام به مقررات ملی ساختمان ضمن تلاش و اهتمام در هماهنگی و برقراری الفت بین مهندسین و مردم مسئولان مواردی که توصیه شد، انشاءالله در جامعه بصورت فرهنگ عمومی تجلی پیدا کند.