200 هزار نفر از مددجویان کمیته امداد گیلان از خدمات بیمه ای بهره مند شدند

حسین علیمحمدی با اشاره به اینکه امسال بیش از 19 میلیارد و 130 میلیون ریال برای ارائه خدمات بیمه ای مدد جویان هزینه شده است، افزود: دراین مدت علاوه برارائه خدمات بیمه ای، 10 هزار و 476 مدد جو از دیگرخدمات بهداشتی - درمانی کمیته امداد در زمینه های خرید تجهیزات توانبخشی، دارو و لوازم پزشکی غیربیمه ای و فرانشیز بیمارستانی بهره مند شدند.

وی برگزاری 700 کلاس آموزشی برای بیش از یک هزار و 400 مددجو در زمینه پیشگیری از آنفولوآنزا، اجرای طرح غربالگری سرطان پستان برای یک هزار و 500 نفراززنان سرپرست خانوار، اجرای طرح تغذیه رایگان برای هزار و 100 کودک زیر شش سال و توزیع 128 سبد غذایی رایگان میان معلولان را ازمهمترین اقدامات اداره بهداشت، درمان و اموربیمه کمیته امداد عنوان کرد.

مدیرکل کمیته امداد گیلان همچنین افزود: امسال با اجرای نرم افزارکاربردی دبیر، تمامی مکاتبات اداری، آمار و اطلاعات به صورت رایانه ای ثبت ونگهداری می شود که با اجرای این طرح 71 میلیون و 100 هزار ریال در هزینه های دبیرخانه های کمیته امداد استان صرفه جویی شده است.

علیمحمدی تسریع درثبت مکاتبات، پاسخ دهی سریع به نامه های اداری، نظم دهی به محیط کاری، افزایش سرعت و بهره وری را از نتایج مثبت اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح دفاتر ثبت سنتی و دستی جمع آوری و از تکثیرسالانه بیش از 80 هزار سربرگ اداری جلوگیری شده است.