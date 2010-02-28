برداشت از معادن گلستان سنتی است

یادگار احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: به رغم وجود مشکلات، مهندسان ناظر تا زمانی که برداشت در معادن صورت می گیرد، روی این برداشتها نظارت دارند.

وی یادآورشد: در سال جاری پنج میلیون تن شن و ماسه از معادن استان با مجوز برداشت شده است و این مقدار برداشت معادل دو میلیون مترمکعب است که برای آن از طرف مراجع قانونی مجوز صادر شده است.

احمدی بدون اشاره به تخلفات صورت گرفته در این بخش اظهار داشت: میزان تخلفات و برداشت بی رویه شن و ماسه در سالهای اخیر در استان کاهش چشمگیری یافته است.

وی خاطرنشان کرد: برای کنترل برداشت شن و ماسه در استان، ارتباط بین بهره بردار شن و ماسه و مهندس ناظر قطع شده است و اگر تخلفی در ای بخش صورت گیردف ناظر موظفه به گزارش ان به این سازمان است.

به گفته احمدی، همچنین یک آزمایشگاه تخصصی شن و ماسه در استان نیز راه اندازی شد که هر ماه چندبار از معادن نمونه برداری می شود و به متخلفان اخطار داده می شود.

رئیس نظام مهندسی معدن گلستان بیان داشت: همچنین براساس تفاهمنامه ای مقرر شد تا معادنی که محصولات تولیدی شن و ماسه آنها بدون کیفیت است، اجازه فعالیت داده نشود.

