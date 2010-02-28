امیر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: اکنون مهندسان نظارت و اشرافیت بیشتر برکارها دارند و نظارتهای عالیه نیز بر کار آنها افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: علاوه بر آنکه از سوی این نطام بر کار مهندسان در اجرای طرحهای ساختمانی نظارت می شود، سازمان مسکن و شهرسازی نیز نظارت دارد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش و نظارت سازمان نظام مهندسی دست به دست داد تا کیفیت ساختمانها در استان افزایش یافته است.

مصباح به تعرفه مهندسان ساختمان اشاره و اضافه کردک در بسیاری از شهرهای کوچ استان که ساختمانها در گروه الف قرار می گیرند و متراژ انها جکمتر از 300 متر است، نیاز به مهندس و نقشه تاسیسات نیست.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان بیان داشت: در ساختمانهای گروه ب به بالا، مهندسان برای نظارت، اجرا نیاز است و تعرفه ای که گرفته می شود، پنج درصد به حساب این سازمان واریز می شود.

وی خاطرنشان کرد: این تعرفه شامل، امور مهندسی، کنترل نقشه ها، کنترل ناظرین و .. است که بجز پنج درصد بقیه به حساب مهندسان واریز می شود.

گلستان بیش از دو هزار و 800 مهندس ساختمان دارد.