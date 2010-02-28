سردار علی فضلی شامگاه شنبه در حاشیه جلسه شورای اداری لرستان در محل استانداری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در زمینه دستگیری ریگی و اقتدار دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کشور، اظهار داشت: خدا را شاکریم که سربازان گمنام امام زمان در یک عملیات بی همتا و با تلاش و ممارست طولانی موفق به دستگیری ریگی و همدستان او شدند.

دستگیری ریگی هشدار سرویس امنیتی ایران به گروهکهای تروریستی

وی با بیان اینکه ریگی و هم دستانش را تعقیب کننده و مجری اهداف استکبار دانست و خاطر نشان کرد: ریگی و گروه او عهده دار راهبردهای میدانی استکبار در کشور بودند.

جانشین فرمانده بسیج مستضعفین و مسئول راهیان نور کشور خاطرنشان کرد: عملکرد سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی ایران به همه گروههای ضد انقلاب نشان داد که ایران اسلامی قادر است در همه ایام در زمین و هوا و دریا دشمنان را رصد کند و به طور قطع با آنها برخورد خواهد کرد.

سردار فضلی ادامه داد: دست ریگی و همدستانش به خون شهدایی مانند سردار شوشتری، محمد زاده و شهیدان شیعه و سنی که در راه وحدت و اقدامات فرهنگی، اعتلای قرآن و پرچم رسول خدا حرکت کرده اند آمیخته شده است.

نیازمند نگاه و مطالعه عمیق تر در زمینه جنگ نرم هستیم

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در زمینه اقدامات بسیج در رابطه با جنگ نرم در کشور، عنوان کرد: به طور اساسی ذات بسیج و ماموریت آن مقابله با تهدید های فرهنگی در کشور است.

جانشین فرمانده بسیج مستضعفین و مسئول کاروانهای راهیان نور در کشور با بیان اینکه در راستای پاسداری از انقلاب نیاز به تقویت و تعمیق و توسعه کار های فرهنگی در کشور داریم، خاطر نشان کرد: واقعیت این است که امروز ما در مسیر جبهه و تهدید نرم نیاز به مطالعه جدی تر، دست یافته های بیشتر و نگاه عمیقتری داریم.

سردار فضلی با تاکید بر اینکه اگر عمق جبهه و تهدید نرم به عمیقی یک اقیانوس هم باشد باید شناخت ما هم از این مسئله عمیق تر و به همین اندازه باشد، عنوان کرد: شاید در عرصه های مختلف وقتی اسم جنگ می آید جنگ نرم را به اندازه جنگ سخت نمی شناسیم.

آتشبار جنگ نرم در خفا افکار جوانان را نشانه گرفته است

وی با بیان اینکه در جنگ نرم توپخانه دشمن پنهان است، یادآور شد: در جنگ نرم آتش بار دشمن در خفا است و در این جریان دشمن افکار، اعتقادات و اندیشه های مردم به ویژه جوانان را نشانه گرفته است.

جانشین فرماندهی بسیج مستضعفین و مسئول کاروانهای راهیان نور کشور با تاکید بر اجرای کار های فرهنگی در راستای مقابله با جنگ نرم، عنوان کرد: ان شاء الله با عنایت خداوند و دعای خیر مردم و اقدامات فرهنگی در عرصه های مختلف در این مسیر موفق خواهیم شد.

سردار فضلی با اشاره به برنامه های فرهنگی بسیج و اقدامات صورت گرفته در این زمینه خاطرنشان کرد: بسیج به دنبال کار های زیربنایی، ریشه ای و تقویت و توسعه اقشار مختلف بسیجی در این راستاست.