صلح و دوستی نخستین پیام ارکستر سمفونیک تهران بود

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه با 20 دقیقه تاخیر از ساعت 50/21 آغاز شد و این ارکستربه رهبری منوچهر صهبایی در نخستین شب جشنواره همان قطعه صلح و دوستی را که ماه گذشته در توراروپای ارکستر سمفونیک اجرا شده بود به روی صحنه برد. رازمیک اوحانیان به عنوان رهبر گروه کر و نیما مسیحا خوانندگی این سمفونی را که از ساخته های مجید انتظامی است بر عهده داشتند. این کنسرت در حالی برگزار شد که حدود یک چهارم صندلی های تالار وحدت تا پایان برنامه خالی ماند و مانند سایر اجراهای روز اول بیست و پنجمین جشنوراه بین المللی موسیقی فجر این کنسرت نیز بدون ارائه بروشور و معرفی قطعات برگزاری شد.

در بخش بیز برنامه نیز ارکستر سمفونیک تهران قطعه"رقص دایره" ساخته حشمت سنجری و قطعات شماره یک و شماره پنج برامس را برای حاضرا اجرا کرد که با استقبال و تشویق مخاطبان روبرو شد.

گفتنی است سمفونی"صلح و دوستی" بهمن ماه سال گذشته با عنوان سمفونی"انقلاب" به خوانندگی سالار عقیلی در تالار وحدت اجرا شده و مرداد ماه امسال نیز با همین نام در جریان برگزاری جشنواره موسیقی مقاومت اجرا شده است.

این در حالی است که ارکستر سمفونیک تهران در برنامه امشب خود(شنبه 8 اسفند) آثاری از سه آهنگساز ایرانی را را به اجرا در خواهد آورد. طبق برنامه اعلام شده "یک سمفونی در یک بخش" از مصطفی کمال پورتراب، قسمت دوم از"پوئم سمفونی آب" به آهنگسازی محمد سریر و قطعه "ایران زمین" از ساخته های حسن ریاحی اجرا خواهد شد. در قسمت دوم برنامه نیز قرار است قطعه ای از آنتوان دورژاک آهنگساز چکسلواکی اجرا شود.