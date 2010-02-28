یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر تجربه در دوبخش خلاقیت وآزاد و زیرمجموعههای نمایشنامهخوانی،هنرهای نمایشی وهنرهای مفهومی از 8 تا 15 اسفند ماه در دانشکده هنرهای زیبا،تالار مولوی وخانه نمایش دانشکده هنر ومعماری برگزار میشود.
فروتن افزود: نمایشهای شرکت کننده درجشنواره تئاتر تجربه از آثاردانشجویان واز دانشگاههای مختلف انتخاب شدهاند که حداکثر زمان آنها باید 30دقیقه باشد. در این دوره ازمراسم، بزرگداشت دوهنرمند نیز برگزار میشود که هنوز نامشان قطعی نشده است اما قبل از مراسم اختتامیه اعلام میشود.
دبیر جشنواره خاطر نشان کرد: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران قول همکاری در برگزاری جشنواره را به ما داده بود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. این دوره از جشنواره از لحاظ مالی اصلا حمایت نشده وتنها مبلغ 2میلیون و600هزار تومان به عنوان بودجه به جشنواره اختصاص یافته است.
وی تاکید کرد: احتمالا در این دوره ازجشنواره جایزه نقدی به برگزیدگان تعلق نمیگیرد و تنها لوح تقدیر وتندیس جشنواره اهدا میشود. بخش نمایشنامه خوانی جشنواره به صورت مسابقه نمایشنامهخوانی برگزار میشود ونویسنده هراثرنمایشنامهاش را روخوانی میکند. این بخش طبق روال معمول نمایشنامهخوانیها نیست وخود نمایشنامه است که مورد داوری قرار میگیرد.
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