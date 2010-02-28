کیومرث آیت پناه در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی ورزش کشتی در استان کردستان کمبود فضای ورزشی و همچنین امکانات لازم است که با توجه به جایگاه کشتی استان در کشور امیدواریم که مسئولان نسبت به رفع نیازهای این هیئت اقدام مناسبی را اجام دهند.

وی ادامه داد: استان کردستان از گذشته دور تاکنون در عرصه کشتی کشور دارای جایگاهی خاص بوده و در طول سالهای گذشته همواره ورزشکاران کردستان در تیمهای ملی افتخارات بسیاری را برای کشور رقم زده اند که کمبود فضای ورزشی و همچنین ضعف زیرساختهای این رشته ورزشی در استان باید هر چه سریعتر پوشش داده شود.

سرپرست هیئت کشتی کردستان با اشاره به وجود استعدادهای بیشمار در این رشته ورزشی و علاقمندی به کشتی در میان جوانان و نوجوانان استان، عنوان کرد: استان کردستان با توجه به شرایط و ویژگی های مختلف استعدادهای بسیار خوبی در رشته ورزشی کشتی داراست و در صورت توجه به ارائه آموزشهای اصولی می تواند حرفهای بسیاری در عرصه کشتی کشور داشته باشد.

آیت پناه از اجرای طرحهای ویژه هیئت کشتی استان کردستان خبر داد و بیان داشت: توجه به آموزش و همچنین استعدادیابی در کشتی کردستان یکی از برنامه های اصلی ما به شمار می رود و در راستای اجرایی کردن این مهم تعامل و همکاری بیشتر با آموزش و پرورش استان کردستان افزایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات استانی و منطقه ای به ویژه در رده های سنی پائین تر یکی دیگر از برنامه های هیئت کشتی استان کردستان به شمار می رود که با توجه به این هدف کاری برنامه ای کامل جهت هماهنگی های لازم به تربیت بدنی استان تحویل شده و اجرای آن از سال آینده آغاز می شود

بعد از برکناری عبدالله عزیزی از ریاست هیئت کشتی کردستان، کیومرث آیت پناه به عنوان سرپرست منصوب و قرار است انتخابات رئیس هیئت کشتی استان کردستان تا پایان سال جاری برگزار می شود.