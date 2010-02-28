عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- تظاهرات 200 هزار ایتالیایی علیه سیلیویو برلوسکنی نخست وزیر این کشور

- تحصن اردنی ها در اعتراض به طرح اسرائیل بمنظور ضمیمه کردن دو مکان مقدس اسلامی در شهر الخلیل به فهرست آثار باستانی خود.

- ژاپن به 50 هزار شهروند خود در مناطق آسیب پذیر دستور داد تا از بیم سونامی این مناطق را تخلیه کنند.

- نوری المالکی: دلایل بسیاری برای خوش بینی نسبت به انتخابات دارم

- شبکه ان. اچ. کی. ژاپن: سونامی جزیره کوچکی در جنوب توکیو در ژاپن را مورد حمله قرار داد.

- کشته های زلزله شیلی دستکم به 214 نفر سید.

- هیئت امنیتی انگلیس برای تحقیق در مورد گذرنامه های جعل شده این کشور به تل آویو سفر کرد.

- دستگیری شش نفر در لبنان به اتهام جاسوسی برای اسرائیل.

- نیمی از فیلیپینی ها با ترس از سونامی خانه های ساحلی خود را ترک کردند.

- تنها چند ساعت پس از زلزله پرقدرت شیلی، زلزله ای به قدرت 6/3 درجه در مقیاس ریشتر آرژانتین را لرزاند.