محمدرضا یوسفی نویسنده کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، گفت: در قراردادی که با نشر پیدایش بسته‌ام قرار است تعدادی از داستانهای کهن و فولکور ایرانی را برای گروه سنی نوجوان بازنویسی و بازآفرینی کنم که تا کنون 6 جلد آن تکمیل و تحویل ناشر شده است.

وی ادامه داد: داستانهای ماه پیشونی، نارنج و ترنج، سنگ صبور، دویدم و دویدم، خاله سوسکه و پری غرغرو شش داستانی است که تا کنون نوشته‌ام و برای چاپ آماده می‌شود. کتابهای این مجموعه متناسب با زمان آماده شدن منتشر خواهد شد و اینگونه نیست که دوازده جلد آن در قالب یک مجموعه کلی منتشر شود.

نویسنده کتاب "من و ماه و ستاره" در پاسخ به این پرسش که "در مجموعه اخیر داستانهای فولکور تا چه حد بازآفرینی شده است و آیا ساختار کلی داستان دستخوش تغییر می‌شود یا خیر؟" گفت: بازآفرینی خود تا اندازه‌ای به نویسنده این اجازه را می‌دهد که در ساختار دست ببرد و من هم در آن داستانهایی که بازآفرینی کردم گاه در شخصیت‌پردازی و گاه در نوع روایت دست برده‌ام.

به گفته این نویسنده کودک و نوجوان علیرغم بازآفرینی تغییر به نوعی است که رنگ و لعاب اولیه و اصلی داستان حفظ می‌شود.

محمدرضا یوسفی اضافه کرد: به طور نمونه در داستان "سنگ صبور" در روایت داستان تغییراتی داده‌ام و یا درباره داستان "فاطی غرغرو" اصل داستان کاری طنز است ولی داستان من اثری دراماتیک و روانکاوانه است که جنبه نمادشناسی پیدا می‌کند.

این نویسنده کودک و نوجوان درباره دیگر کتابهای در دست چاپش هم گفت: رمانی را به نام "گرگ‌ها گریه نمی‌کنند" برای گروه سنی کودک و نوجوان به نشر افق داده‌ام. همچنین کتاب "بابا برفی" درباره زندگی جبار باغچه‌بان را در انتشارات به نشر در دست چاپ دارم.

وی از چاپ سه رمان دیگر خود خبر داد و افزود: سه رمان با نامهای "سبز و آبی"، "کیخسرو فرزند اسب" و "داستانهای اورامان" را برای چاپ به نشر موج داده‌ام که از بین آنها "سبز و آبی" رمانی برای گروه سنی بزرگسال و داستانی سوررئال درباره دختری بی‌سرپرست است.

نویسنده "ادبیات کهن، ادبیات نو" درباره رمان "فرزندان رستم" که آن را در فضایی مدرن برای نوجوانان در دست نگارش دارد، گفت: نگارش آن اثر تمام شد و در حال رایزنی با ناشر برای چاپش هستم.

یوسفی در پایان از چاپ چهار کتابش به زبان کره‌ای در این کشور خبر داد و گفت: کتابهای "من و ماه و ستاره"، "من و ماهی"، "مثل هزار ستاره" و "درخت آسوریگ" چهار کتابی است که به تازگی به همت نشر شباویز در کره منتشر شده است. این کتابها که پیش از این به زبانهای ایتالیایی و ارمنی ترجمه شده بود با کیفیت خوب در کره هم منتشر شده و به تازگی دو نسخه از هر کدام را برای من هم فرستاده‌اند.