شب شعر قطار دلتنگی در نیشابور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، این مراسم شامگاه شنبه در فرهنگسرای سیمرغ با حضور جمعی از خانوادههای جانباختگان این حادثه و شعرای نیشابور و استان توسط شهرداری، شورای شعر نیشابور و انجمن ادبی رابعه برگزار شد.
در این مراسم محمد پروانه، خدابخش صفادل، مرتضی آخرتی، قاسم رضادوست، ایمان کرخی، مریم عمارلو، معصومه سادات شاکری، عفت خادمی، سعیده اسدی و نرگس کاظمزاده از نیشابور و عباس ساعی، مصطفی مصلحی و موسویزاده از مشهد مقدس شعرایی بودند که اشعار خود را به ارواح 248 جانباخته آن حادثه غمانگیز اهداء کردند.
صفادل پدر یکی از آتشنشانان جانباخته این حادثه با بغضی در گلو و اشک در چشم اشعار خود را به خانواده اخباری که یک پسر خود را در دوران دفاع مقدس و دو پسر باقیمانده را در این حادثه تقدیم نظام کردند، اهداء کرد.
نواختن تار توسط امیرحسین روحی نیا، خواندن دلنوشته توسط مبارکی فرزند یکی از جانباختگان، اجرای سرود شهر سکوت توسط گروه ناشنوایان و تقدیر از خانواده 14 جانباخته شهرداری توسط شهردار نیشابور از دیگر برنامههای این مراسم بود.
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