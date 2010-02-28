به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری محمدعلی رامین معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته 8 اسفند برگزار شد.

دیدار با همکاران رسانه ای برای من روز عید تلقی می شود

رامین سخنان خود را با تبریک هفته وحدت آغاز کرد و گفت:‌ دیدار همکاران رسانه ای ما هر وقت حاصل شود آن روز عید است. به ویژه که عید میلاد پیامبر(ص) باشد. وی سپس با اشاره به رسالت مطبوعات تأکید کرد این رسالت در پنج بند قانون مطبوعات مشخص شده است. یکی از این موارد این است که رسانه ها باید در پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی پیاده شده فعالیت کنند و یکی از اهداف قانون اساسی هم تلاش در راستای ایجاد وحدت در میان مسلمانان جهان است. رسانه های متعهد و خداباور که به عظمت اسلامی و ملی ایرانیان مباهات می کنند می توانند در تحکیم روابط برادرانه و صمیمانه میان مسلمانان جهان نقش اساسی داشته باشند.

رسانه ها می‌توانند نقش جدی تری در عرصه دیپلماسی نظام بر عهده بگیرند

رامین با اشاره به اصل 11 قانون اساسی افزود: همه مسلمانان یک امت هستند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست خود را بر پایه ائتلاف امت اسلامی قرار دهد. تلاش حکومت جمهوری اسلامی ایران یا یکی از رسالتهای آن این است که وحدت سیاسی و اقتصادی جهان اسلام را محقق کند. معمولاً در همه جای جهان رسانه ها بسترساز روابط بین‌المللی هستند یعنی به عنوان کانونهای فکری و اندیشه ساز در فضای عمومی جوامع جدیترین مسئولیت را در بسترسازی برای دیپلماسی عمومی بر عهده دارند و در همه جای جهان دیپلماسی عمومی زمینه ساز دیپلماسی رسمی است.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ادامه داد: رسانه های ما می تواند از این پس نقش جدیتری در عرصه دیپلماسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر عهده گیرند.

وی در ادامه پیشنهاداتی را در این راستا ارائه کرد و از خبرنگاران حاضر در نشست خواست آنها را به موضوعاتی دامنه دار در افکار عمومی و کارشناسان مطبوعات تبدیل و راهکارهای تحقق این پیشنهادها را به افکار عمومی منتقل کنند.

رامین افزود: برای اینکه بتوانیم بستر حرکت سیاست رسمی دولتها را پیرامون جمهوری اسلامی و در جهان اسلام و فراتر از آن در جهان "غیراستکباری" فراهم کنیم لازم است رسانه های ما با رسانه های این کشورها یک تعامل فکری و مفاهمه رسانه ای برقرار کنند به همین منظور تشکیل کارگروههای تخصصی در رسانه های داخلی برای برقراری ارتباط رسانه ای با کشورهای همسایه جهان اسلام و مستضعفین جهان می تواند گام مؤثری باشد.

از تشکیل کارگروههای دوستی با رسانه‌های مستضعف گرا حمایت می‌کنیم

وی افزود: رسانه های ما برای اینکه از فضای بسته خودساخته در موضوعات حاشیه ای رها شوند لازم است این کارگروههای تخصصی را در مورد کشورهای مختلف جهان تدارک ببینند. نکته دیگر تشکیل کارگروههای دوستی با رسانه های مسلمان و مستضعف گرا و عدالتخواه جهان است. رسانه های ما می توانند به تشکیل اتحادیه های دو جانبه و چند جانبه با کشورهای همسایه، منطقه، جهان اسلام و جهان مستضعفین بپردازند.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گفت: همکاری مشترک در زمینه اطلاع رسانی، مبادله افکار با رسانه های همسو در جهان اسلام یکی از ضرورتهای فعالیتهای جهان شمول رسانه ای است.

کسب خبر از فاسقان در اسلام نفی شده است

وی ادامه داد: اگر امروز مساجد به عنوان کانونهای اصلی جامعه اسلامی هنوز جایگاه خود را آنگونه که در شأن نام مساجد است به دست نیاورده اند رسانه های ما می توانند در این زمینه با احیای مساجد یک تحول بزرگ اجتماعی را زمینه سازی کنند و اگر رسانه های ما اراده و همت عالی خود را جلوه گر سازند می توانند انحصار رسانه های غرب با بشکنند و از سلطه و نفوذ رسانه های بیگانه در جهان اسلام جلوگیری کنند.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با بیان اینکه بیشترین اخبار جهان از جهان اسلام است و بیشترین جهان اسلام هم از منطقه ای است که جمهوری اسلامی ایران در کانون آن قرار دارد افزود: چرا باید منابع خبری از جمهوری اسلامی جایگزین سایر خبرگزاریهای بیگانه که غالباً در دست دشمنان اسلام هستند نشوند؟ در حالی که کسب خبر از فاسقان در اسلام نفی شده است وابستگی خبری به منابع خبری دشمن نباید برای رسانه های ما قابل تحمل باشد.

وی گفت: رسانه های ما می توانند با ایجاد افقهای نو در اندیشه ها و انگیزه های مسلمین و عبور از دیدگاههای تنگ و تحمیلی قومی و جغرافیایی عرصه های جدیدی را پیش رو قرار دهند.

رامین با اشاره به دستگیری عبدالمالک ریگی افزود: در عملیات بی نظیر دستگیری سرکرده گروهک تروریستی ریگی که همه سیستمهای اطلاعاتی غرب و شرق را به حیرت واداشته رسانه های ما از این پس می توانند مبارزه با تروریسم بدون خونریزی و جنایت علیه ملتها را شعار اصلی خود قرار دهند.

واکنش رامین به خبر ایجاد یک خبرگزاری با هدف مقابله با جنگ نرم

وی در پاسخ به سؤالی درباره راه اندازی یک خبرگزاری با هدف مقابله با جنگ نرم بدون اعلام زمان آغاز به کار رسمی این خبرگزاری گفت: هر رسانه ای که خلاء آن در جامعه احساس شود و افرادی آمادگی فعالیت در آن حوزه ها را داشته باشند ما به عنوان معاونت مطبوعاتی از این کار حمایت می کنیم.

نگاه شخص محوری به امام خمینی (ره) اشتباه است

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره خلاء مباحث مربوط به امام خمینی(ره) گفت: ما درباره امام شناسی دچار غفلت یا تغافل ناشایستی شده ایم.

رامین افزود: امروز سرنوشت مسلمانان در گرو بازگشت به آیین اسلام و مرام پیامبر اعظم(ص) و سنت و سیره معصومین (ع) است و فلسفه وجودی جمهوری اسلامی ایران هم تلاش برای ایجاد امت واحده و ائتلاف و اتحاد ملت مسلمان و رسیدن به وحدت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در میان تمام مسلمانان جهان است.

تقدیر از رسانه‌های مشوق مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن

در این نشست معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین از برگزاری مراسمی با هدف تقدیر از رسانه‌هایی که در حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن نقش فعالی داشتنند خبر داد.

محمدعلی رامین با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن از برگزاری مراسمی به پاس تقدیر از رسانه های فعال در این حماسه خبر داد و گفت: هر کدام از خبرنگاران و گزارشگران و مصاحبه کنندگانی و دیگر اهالی رسانه که در ایام دهه فجر در ایجاد شور و نشاط اجتماعی و ایجاد امید در مردم برای حضور حماسی در راهپیمایی 22 بهمن فعالیتهای ارزشمندی انجام داده اند و مطالب برگزیده‌ای دارند می‌توانند این مطالب را به روابط عمومی معاونت مطبوعاتی ارائه کنند تا ما بهترین آثار رسانه‌ای را گزینش کنیم.

وی درباره زمان برگزاری ایم مراسم افزود: معاونت مطبوعاتی در حال گزینش برترین رسانه‌ها و بهترین آثار است و به زودی زمان برگزاری این برنامه را اعلام می‌کنیم.