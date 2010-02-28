به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحمت الله رضوی راد صبح یکشنبه درگردهمایی کانون مداحان شهرستان آمل اظهار داشتز: پرگویی های عده ای از مداحان و حتی مبلغان در عزداریها به قصد گریاندن مردم، متاسفانه موجب آزردن آنان می شود که مداحان و مبلغان باید به این موارد توجه جدی داشته باشند.

وی تصریح کرد: دشمنان در طول تاریخ، ائمه (ع) را در حصرنگه داشته تا مانع حضور در میان مردم شوند، در حالیکه این مبلغان و مداحان بودند که ائمه (ع) را به مردم معرفی و مردم نیز با جان و دل پذیرای ائمه معصومین شدند.

معاون مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران افزود: امروز شیعه در جهان سرافراز است، چون سرمایه ای بزرگ همانند ائمه (ع) دارد، لذا نه تنها خود سرافراز است، بلکه باعث سربلندی موحدین و مسلمانان در جهان شده اند.

رضوی راد اظهارداشت: امروز مداحان مسئولیت سنگینی را به عهده دارند و آن شناساندن امام زمان (عج) به مردم است تا با معرفت امام عصر(عج)، مردم بتوانند راه سعادت را در پیش گیرند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آمل در این گردهمایی به بیان شیوه جنگ نرم ازسوی دشمنان نظام سخن گفت و ادامه داد: امروز ملت ما درگیر یک جنگ تمام عیار، به نام جنگ نرم است، چرا که در این جنگ دشمن با چراغ خاموش به نبرد و مقابله ما آمده است.

حجت الاسلام محمد قنبری افزود جنگ نرم جنگ با سلاحی به نام توپ و تانک و مسلسل نیست، بلکه تبلیغات سوء و نشراکاذیب ازسوی دشمنان دین و نظام است که ملت ما باید هوشیارباشند.

