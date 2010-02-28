حوزه علمیه در زمینه ترویج هنر متعالی آمادگی لازم را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمود مقدمی شامگاه شنبه در آستانه برگزاری دومین جشنواره ادبی هنری حوزه خراسان در جمع خبرنگاران افزود: اگر قرار باشد اعتقادی ماندگار شود باید در قالبهای هنری بیاید لذا هر وقت توانستیم به عقیده یا فکری قالب هنری بدهیم موجبات ماندگاری آن را فراهم کرده ایم.

مدیرکل امور فرهنگی حوزه های علمیه کشور با اشاره به سخنان رهبری در این زمینه افزود: این یک اصل است که اگر می خواهیم حرفمان تأثیر گذار باشد باید یک قالب هنری برای آن در نظر بگیریم، خداوند نیز در قرآن کریم به شکل داستانی و یا ضرب المثل مسائل مختلف را بیان فرموده است.

حجت الاسلام مقدمی تصریح کرد: کار طلبه ها، بیان دین و اعتقادات و احکام مردم است که چنانچه نتوانند آن را در قالبهای هنری ارائه دهند نمی توانند پیامشان را به خوبی منتقل کنند چرا که نسل فعلی ما همه مسائل را در بالاترین تکنیکهای هنری می بیند.

وی با اشاره به سطح فعالیتهای هنری حوزه های علمیه تأکید کرد: حوزه از آنچه تصور می شود در این زمینه ها آماده تر است، حتی برای نمایش و نقد فیلم و تئاتر نویسی آمادگی دارد.

مدیرکل امور فرهنگی حوزه های علمیه ادامه داد: طلاب در این عرصه ها خیلی قوی و توانمند کار کرده و پس از یک دور آسیب شناسی، مشکلات فراروی طلاب را در قالب طنز ارائه داده اند که مورد استقبال هم واقع شده است.

حجت الاسلام مقدمی با تأکید بر اینکه حوزه، توان انجام کارهای هنری را دارد، خاطر نشان کرد: اینکه می گویند حوزه نسبت به هنر حساسیت دارد، غیر واقعی است، حوزه در زمینه ترویج هنر متعالی پالایش شده ارزشمند آمادگی لازم را دارد.

وی با بیان اینکه هنر لزوما برابر با فساد نیست، تصریح کرد: هنر یک ابزار برای رشد و تعالی است شاید فی نفسه لذت باشد اما یک ابزار برای اهداف فرهنگی است.

این استاد حوزه علمیه قم در خصوص برگزاری جشنواره ادبی هنری حوزه خراسان گفت: آثار و دستاوردهای جشنواره های هنری حوزه، متوجه کل جامعه می شود.

وی گفت: اگر امری غیر متعالی بود اصولا نمی توان اسمش را هنر گذاشت؛ نام هنر، متعالی تر از آن است که روی امور غیر ارزشی گذاشته شود لذا تقسیم بندی آن به متعالی و غیرمتعالی یا متعهد و غیرمتعهد دلیلی ندارد.

حجت الاسلام مقدمی ابراز امیدواری کرد: این جشنواره در سال های آینده با زمینه سازی و اطلاع رسانی مناسب، بتواند در جهت رشد و تعالی طلاب هنرمند در سایر حوزه های علمیه کشور نیز گسترش یابد.

دومین جشنواره ادبی هنری حوزه خراسان به منظور ایجاد بستری مناسب برای رشد و شکوفایی خلاقیت های ادبی هنری طلاب و ساماندهی آنان از سوی گروه مبلغان هنرمند دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی 12 اسفندماه در مشهد برگزار می شود.