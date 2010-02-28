شعر فجر ویترین ادبیات کشور باشد

سینا علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: بخشی از شعرهای این مجموعه در جشنواره فجر مورد تقدیر قرار گرفتند که مجموعه کامل این اشعار در قالب یک کتاب و در سه بخش شامل اشعار عاشقانه، اجتماعی و آیینی به احتمال زیاد از سوی دفتر شعر جوان منتشر خواهد شد.

وی همچنین درباره ارزیابی از چهارمین دوره جشنواره شعر فجر گفت: این جشنواره در منزل چهارم تفاوتهای عمده‌ای با دوره‌های گذشته داشت و در مجموع می توان گفت خوشبختانه با توجه ایجاد فضای رقابتی یک گام رو به جلو برداشته شد.

علی‌محمدی در ادامه افزود: امیدوارم برگزیدگان جشنواره شعر فجر از سوی دبیرخانه این جشنواره مورد فراموشی قرار نگیرند به عنوان مثال در اختتامیه جشنواره چهارم جای خالی برخی برگزیدگان دوره سوم مشهود بود.

شاعر مجموعه "پاره خط" با اشاره به فراگیر نبودن این جشنواره گفت: معتقدم جشنواره شعر فجر باید ویترین رخدادهای ادبی کشور باشد و این ویترین زمانی چشمگیر و مردم پسند خواهد بود که در طول سال انبارهای خود را از کالای فرهنگی و شعر پر کرده باشیم نه اینکه خود جشنواره شعر فجر راهکاری برای تولید اثر و کشف استعداد آن هم از نوع جوان باشد.

وی افزود: شعر فجر ظرفیت تبدیل شدن به یک اتفاق ادبی حداقل در سطح منطقه را دارد به شرط آن که برگزارکنندگان به ماهیت رسانه‌ای و فراگیر بودن شعر و همچنین ترجمه آثار و حضور جریانهای مختلف ادبی چه در داخل و چه در خارج از مرزها بیشتر توجه کنند که البته تحقق آن سعه صدر بیشتری از آنچه را که اکنون در ارشاد می بینیم، می‌طلبد.

علی‌محمدی تأکید کرد: در جهان امروز شعر می تواند یک رسانه قدرتمند باشد رسانه‌ای که بسیاری از هنرها از موسیقی گرفته تا سینما و تئاتر از ظرفیتهای کلامی آن بهره می گیرند اما خود شعر در این میان مورد کم توجهی و بی مهری مسوولان، اهل فرهنگ و حتی هنرمندان دیگر رشته قرار گرفته است.

علی‌محمدی پیش از این مجموعه شعر "پاره خط" را در سال 85 منتشر کرده بود که این کتاب موفق به دریافت جایزه گام اول خانه کتاب شد و همچنین در جایزه کتاب سال دفاع مقدس نیز مورد تقدیر قرار گرفت.