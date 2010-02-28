وجود معاونت فرهنگی در شهرهای بزرگ مازندران ضروری است

سید محمد پژومان در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل اظهار داشت: وجود این معاونتها اکنون در شهرداری های شهرهای آمل، بابل، ساری و قائمشهر بیشتر احساس می شود.

وی افزود: ایجاد کمیسیون های مشارکت و سرمایه گذاری و برگزاری همایش های خیرین شهرساز از مواردی است که اکنون شورای اسلامی شهر آمل خواستار عملی شدن آن است.

رئیس شورای اسلامی شهرآمل با تاکید بر اینکه توسعه فرهنگی مقدم بر سایر مباحث توسعه ای است، تصریح کرد: شهرداری ممکن است خدمات زیادی به شهروندان ارائه دهد اما وقتی شیوه بهره گیری از آن آموزش داده نشود و فرهنگ استفاده از امکانات آن نیز در نظر گرفته نشود ضایع شدن این خدمات حتمی است.

پژومان اضافه کرد: باید بستر مناسب با مباحث فرهنگی در برنامه ها و کارهای شهرداری ها ضمیمه شود و آنان مباحث فرهنگی را توجه داشته باشند.

وی اظهار داشت: با ارائه پیشنهادهایی به استانداری مازندران برای تعامل بیشتر و همه جانبه دستگاه های فرهنگی به خصوص آموزش وپرورش ، فرهنگ وارشاد اسلامی ، نهاد کتابخانه های عمومی با شورای شهر و شهرداری های استان ارائه تا بستر مناسبی در این خصوص طراحی شود.

رئیس شورای اسلامی شهر آمل خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت مباحث فرهنگی در امور شهری بودجه فرهنگی شهرداری آمل را در سال آینده تقویت خواهیم کرد.

پژومان ابرازامیدواری کرد که سایر شهرداری های مازندران در بخش ضرورت توجه به مباحث فرهنگی اهتمام ویژه ای داشته باشند.

وی یادآور شد: این در حالیست که سال 2010 میلادی، سال تعامل فرهنگی بین همه کشورهای جهان است بهتر است ما جهانی بیندیشیم و منطقه ای عمل کنیم.