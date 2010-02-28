اثرات منفی امواج الکترومغناطیسی بر ناباروری/ امواج موبایل بلای جان

دکتر محمدرضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارتباط امواج موبایل، رادیو، تلویزیون بر مشکلات ناباروری افزود: امواج الکترومغناطیس با یک شدت خاص می تواند بر تکثیر و فعالیتهای سلولی تاثیرگذار باشد.

وی با اشاره به آزمایشهای محققان بر روی حیوانات در این زمینه گفت: در این آزمایشها تعدادی از حیوانات در معرض مستقیم ارتعاشات قرار گرفتند که نتایج به دست آمده نشان از تغییرات پارامترهای خونی آنها دارد.

صادقی ادامه داد: بر اساس این یافته ها لازم است میزان تاثیر امواج الکترومغناطیسی بر بدن انسان به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

معاون پژوهشی پژوهشگاه ابن سینا ادامه داد: برخی پژوهشگران تحقیقاتی در زمینه رد تاثیر امواج الکترومغناطیس بر بدن انسان انجام داده و شرکتهای عرضه کننده موبایل نیز از این تحقیقات حمایت کرده اند که این توجیهات کاملا نادرست است و لازم است نسبت به این امر توجه بیشتری شود.

وی در مورد تاثیر این امواج بر مشکلات ناباروری گفت: افزایش این ارتعاشات می تواند بر کیفیت اسپرم و تخمک موثر باشد به طوری که چنانچه فرد در مقابل تابش مستقیم میدانهای الکترومغناطیس قرار گیرد موجب آسیب در DNA سلول خواهد شد.