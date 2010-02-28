شعارهای انقلاب اسلامی با زبان شعر صادر می شد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، یوسف امینی شامگاه شنبه در اختتامیه جشنواره شعر فجر استان در تالار ادیب نیشابور افزود: شعارهای انقلاب اسلامی با زبان شعر صادر شد و بسیاری از شعرای انقلاب کشور، شکنجه‌ها، سختی‌ها و زندان‌ها را تحمل کردند و بعد از آن در هشت سال دفاع مقدس نیز همگام با رزمندگان، کمک جبهه‌ها بودند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی جشنواره شعر فجر این است که با زبان شعر رجوع به رموز واقعی انقلاب داشته باشیم.

وی با بیان اینکه شعر از ابتدای مبارزه همگامی خود را با انقلاب آغاز کرد اظهار امیدواری کرد: آرمان‌های انقلاب با زبان شعر یادآوری شود.

امینی افزود: انقلاب اسلامی ایران با رهبری یک روحانی مبارز و مجاهد و پیام‌های مشخصی که نشانه هدف‌گیری امام بود، به وجود آمد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: انقلاب اسلامی استعداد و توانمندی ایران را در زمینه‌های مختلف شکوفا کرد.

وی تولید کتاب استان در سال جاری را چاپ بیش از سه هزار عنوان کتاب، اظهار و افزود: هم اکنون بیش از 140 نشریه و سه روزنامه فعال در استان منتشر می‌شوند.

در ادامه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: فرهنگ و آزادی کشور به خاطر وجود نعمت انقلاب اسلامی، وضعیت بسیار متفاوتی با قبل از انقلاب دارد.

محمدمهدی مژدی تاکید کرد: ما بعد از سی‌ویکمین سالگرد پیروزی انقلاب، باید شکرگزاری نعمت بزرگ انقلاب باشیم.

وی برگزاری جشنواره شعر فجر را در راستای اعتلای فرهنگی و ترویج شعر و ادبیات در بین حوانان و کشف استعدادهای نهفته فرزندان این مرز و بوم عنوان کرد.

وی خطاب به شاعران نیشابور و استان فراخوان شعر و سرود ویژه نیشابور را اعلام کرد.

همچنین علی‌رضا بدیع شاعر نام‌آشنای جوان نیشابوری در کشور، از روند برگزاری شعر فجر و کمبود اعتبار تخصیص یافته به آن اعتراض شدید کرد.

وی پرسید: آیا با 300 هزار تومان اعتبار می‌شود جشنواره برگزار کرد؟ سال گذشته من دبیر جشنواره بودم و امسال به دلیل همین کمبود اعتبار، این مسئولیت را قبول نکردم.

دبیر انجمن شعر جوان نیشابور خاطرنشان کرد: امسال به اعتراض، تعداد زیادی از اعضای این انجمن در این جشنواره شرکت نکردند.

بدیع حتی عدم حضور خود در جشنواره شعر فجر تهران را اعتراض به سیاست‌های غلط شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد.

جشنواره شعر فجر با مشارکت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای شعر، فرماندهی انتظامی، شهرداری، اداره اوقاف و انجمن ادبی رابعه شهرستان نیشابور برگزار شد.

در این جشنواره شاعران مطرح شهرستان‌های فریمان، سرخس، چناران، سبزوار، بردسکن، جغتای و جوین شرکت و هر کدام آثار ارسالی خود را که در قالب غزل و قصیده بود، قرائت کردند.

هیئت داوران جشنواره شامل قاسم رضادوست از نیشابور، یزدان بابایی از کرمانشاه وعلی اصغر داوری از کاشمر از بین 110 اثر رسیده به دبیرخانه، از 17 نفر شاعر برگزیده استان و 10 نفر شاعر برگزیده نیشابور تقدیر کرد و در پایان به کلیه شرکت‌کنندگان و نفرات برتر هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.