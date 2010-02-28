به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم نوجوانان ایران که بامداد پنجشنبه تهران را به قصد حضور در رقابتهای جهانی و انتخابی المپیک ترک کرده بودند، پس از طی مسیر تهران ، آمستردام و مکزیکوسیتی جمعه شب به وقت محلی وارد تیخوانا محل برگزاری این مسابقات شدند.

کاروان اعزامی کشورمان در گراند هتل تیخوانا که کمیته برگزاری نیز در آن مستقر است اقامت دارد که با سالن برگزاری مسابقات 15 دقیقه فاصله دارد.

اعضای تیم نوجوانان کشورمان صبح شنبه به وقت محلی اولین جلسه تمرین خود را در سالن تمرین مسابقات برگزار کردند. این تمرین سبک که بیشتر به تمرینات کششی ، گرم کردن بدنها و مرور تکنیک اختصاص داشت یک ساعت به طول انجامید.

در سالن تمرین 5 "شی هاپ چانگ" پهن شده تیم های فرانسه، آذربایجان و برزیل نیز همزمان با تیم ایران در سالن فوق مشغول تمرین بودند.

هادی ساعی اسطوره تکواندو ایران که به عنوان مدیر فنی تیم نوجوانان ایران را همراهی می کند در بدو ورود به تیخوانا مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. وی برای مکزیک ها فردی شناخته شده است.

مدیر فنی تیم نوجوانان روز گذشته با "کاسترو ورداگو" رئیس کمیته برگزاری این دوره از رقابتها دیدار و گفتگو کرد.

اعضای تیم نوجوانان کشورمان روز شنبه پس از پشت سر گذاشتن اولین جلسه تمرین خود با حضور در محل ثبت نام، ID کارتهای خود را دریافت کردند.

رقابتهای تکواندو انتخابی المپیک و قهرمانی نوجوانان جهان از روز چهارشنبه در تیخوانای مکزیک آغاز خواهد شد.