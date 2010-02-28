نرخ تورم در سمنان 3.2 درصد کمتر از دیگر استانهاست

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علی اکبر صیادجو در نشست ستاد تنظیم بازار استان سمنان گفت: نرخ گذاری کالا ها و رصد قیمت 24 نوع کالای اساسی و نظارت مستمر دلایل پائین تر بودن نرخ تورم در سمنان است.

وی با اشاره به اینکه در استان سمنان 18 هزار واحد صنفی فعالیت دارند که 50 درصد آنها تحت نظارت مجمع امور صنفی می باشند، گفت: ماهانه 46 درصد از این واحدها توسط بازرسان مجمع مورد بازرسی و نظارت قرار می گیرند.

به گفته وی، سال گذشته 46 هزار و 262 واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت که یک هزار و 411 متخلف شناسایی و به مراجع ذیربط معرفی شدند.

صیادجو با اشاره به برگزاری نمایشگاه بهاره سمنان با 110 غرفه از پانزدهم تا بیست و پنجم اسفندماه در سمنان، گفت: در این نمایشگاه اقلام با قیمتی حداقل 10 درصد کمتر از بازار عرضه می شود .

رئیس مجمع مشترک صنفی سمنان ادامه داد: کیفیت بیشتر، رفاه برای بازدید‌کنندگان و قیمت‌های مناسب از ویژگی‌های نمایشگاه بهاره در استان سمنان است.

صیادجو با تاکید بر اینکه کیفیت کالا در این نمایشگاه بالا خواهد بود، افزود: به همین منظور جلسات متعددی با غرفه‌داران برای ارائه کالای با کیفیت برگزار شده است.