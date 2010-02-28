به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سردار علی فضلی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری لرستان در محل استانداری به 6 هزار و 200 شهید استان لرستان اشاره کرد و یادآور شد: این در حالی است که لرستان با وجود شهدای بسیاری مانند انوشیروان رضایی، مصطفی خوشنام و خلبان شجاعی که در هشت سال دفاع مقدس داشته اند و همچنین جمعیت یک میلیون و 850 هزار نفری در سال گذشته تنها هشت هزار نفر در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق جنگی اعزام کرده است.

وی ادامه داد: با این تفاسیر تنها نیم درصد از کل جمعیت استان لرستان به مناطق عملیاتی اعزام شده اند.

بی مهری به احداث یادمان برای شهدای لرستان

جانشین فرماندهی بسیج مستضعفین و مسئول کاروانهای راهیان نور کشور همچنین با اشاره به جانفشانی های شهدا و رزمندگان استان لرستان در هشت سال دفاع مقدس، یادآورشد: با وجود این همه رشادت و جوانمردی چقدر از آثار این عزیزان توسط لشگر 84 ارتش و سپاه 57 ابوالفضل (ع) این استان ثبت و ضبط و ارائه شده و چند یادمان برای این شهدا ساخته شده است.

سردار فضلی با تاکید بر ضرورت توجه به مستندسازی از آثار شهدای لرستانی، ادامه داد: این در حالی است که در حال حاضر بیش از سه هزار و 200 یادمان شهدا در مناطق جنگی کشور ساخته شده است.

راهیان نور، حرکتی فرهنگی در راستای زنده نگه داشتن یاد شهدا

وی در ادامه با اشاره به اعزام کاروانهای راهیان نور به مناطق جنگی کشور، بیان داشت: امروز این کار فرهنگی توسط نیروهای مسلح، مسئولین و دستگاههای کشوری به خوبی در حال انجام شدن است.

جانشین فرماندهی بسیج مستضعفین و مسئول کاروانهای راهیان نور کشور با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه زنده نگه داشتن یاد شهدا، خاطر نشان کرد: رهبر انقلاب همیشه به دو موضوع کار برای شهدا و اعزام کاروانهای راهیان نور به مناطق جنگی تاکید داشته اند.

اعزام تنها دو درصد جمعیت کشور به مناطق عملیاتی

وی با انتقاد از روند کمرنگ اعزام مردم به مناطق عملیاتی، یادآور شد: از مجموع بیش از 70 میلیون جمعیت کشور ایران تنها 700 هزار نفر یعنی یک درصد مردم کشور به مناطق درگیر با جنگ تحمیلی اعزام شده اند.

جانشین فرماندهی بسیج مستضعفین و مسئول کاروانهای راهیان نور کشور با اشاره به افرادی که به صورت خود جوش به مناطق عملیاتی سفر کرده اند، ادامه داد: با احتساب این افراد تنها دو درصد از جمعیت کشور به این مناطق اعزام شده اند.

سردار فضلی با اشاره به وجود بیش از یک هزار و 350 کیلومتر منطقه جنگی در کشور، عنوان کرد: این در حالی است که در سالهای بعد از دفاع مقدس تنها از یک بیستم این مناطق بازدید به عمل آمده است.

انتقاد از زمان محدود برگزاری کاروانهای راهیان نور

سردار فضلی با بیان اینکه همه ساله اعزام کاروانهای راهیان نور در کشور فقط از 15 اسفند شروع و تا 15 فروردین ادامه دارد، عنوان کرد: متاسفانه همه حجم کار و فشارها تنها در این ایام سال است و در بقیه ایام سال زیر ساختها آماده نیست.

وی با تاکید بر ضرورت تجدید نظر در ایام اعزام کاروانهای راهیان نور، بیان داشت: به اعتقاد من اعزام کاروانهای نور باید در طول 11 ماه سال به غیر از ماه مبارک رمضان صورت بگیرد.

جانشین فرماندهی بسیج مستضعفین و مسئول کاروانهای راهیان نور کشور در ادامه سخنان خود با تشریح برنامه ریزی های صورت گرفته برای اعزام کاروانهای راهیان نور، ادامه داد: مسئولیت روایتگری و کارهای فرهنگی اعزام این کاروانها در کشور بر عهده قرارگاه مرکزی است.

اجرای طرح نور تا نور در اعزام کاروانها

سردار فضلی افزود: از جمله برنامه های جدید در زمینه اعزام کاروانهای راهیان نور به مناطق جنگی اجرای طرح "نور تا نور" می باشد به این صورت که این طرح از قدم گاه حضرت علی ابن موسی رضا(ع) در شلمچه شروع و تا مرقد امام رضا(ع) در مشهد مقدس ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: طرح "نور تا نور" از اردیبهشت ماه سال آینده در کشور شروع خواهد شد.

جانشین فرماندهی بسیج مستضعفین و مسئول کاروانهای راهیان نور در کشور با اشاره به دیگر طرح های جدید در زمینه اعزام کاروانها، بیان داشت: طرح تقویت قطار بسیج از دیگر طرح های جدید می باشد که در قالب این طرح روزانه امکان انتقال بیش از 700 زائر به کربلای ایران محیا خواهد شد.

حضور حماسی مردم و ناکام ماندن رسانه های استکبار

سردار فضلی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن، عنوان کرد: مردم ایران با وجود شیطنت ها و خیانت های بعد از انتخابات در راهپیمایی 22 بهمن یک همایش بزرگ و حضور بی نظیر را از خود به جای گذاشتند.

وی با بیان اینکه در روز 22 بهمن سال جاری رسانه های خارجی پیش بینی می کردند که این روز، روز پیروزی آنها در میدان آزادی تهران خواهد بود، خاطر نشان کرد: آنها با بیش از 300 دوربین عکاسی به دنبال مخابره اقدامات فتنه انگیزی که آرزوی آن را داشتند بودند که این آرزو با حضور میلیونی مردم ناکام ماند.

جانشین فرماندهی بسیج مستضعفین و مسئول کاروانهای راهیان نور کشور ادامه داد: با وجود اینکه قرار بود راهپیمایی 22 بهمن سال جاری ساعت نه و نیم شروع شود ولی مردم از همان ساعات اولیه صبح احساس خطر کردند و میدان آزادی را مملو از جمعیت کردند.

سردار فضلی با بیان اینکه حضور مردم دیگر امکانی برای فتنه گران باقی نگذاشت، یادآور شد: اقدامات فتنه گران که شیطنت های بسیاری را در ایام بعد از انتخابات انجام داده بودند با حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن ناکام ماند.

اگر کار فرهنگی انجام شده بود شاهد حوادث بعد از انتخابات نبودیم

وی با اشاره به تهدید های فرهنگی که در کشور صورت گرفته است، بیان داشت: در دو دهه اخیر علیه کشور ایران هجمه ها و تهدید های فرهنگی بسیاری اتفاق افتاده است.

جانشین فرماندهی بسیج مستضعفین و مسئول کاروانهای راهیان نور کشور با طرح این سوال که آیا در مواجهه با این تهدیدات فرهنگی اقدامات لازم را انجام داده ایم؟، ادامه داد: در حوادث بعد از انتخابات با وجود فتنه های عمیق، طرح های براندازی فرهنگی و شبیخون های فرهنگی برای جلوگیری از آنها آیا ما کار فرهنگی انجام دادیم؟

سردار فضلی با بیان اینکه اگر کارهای فرهنگی را به خوبی انجام می دادیم، شاهد این حوادث بعد از انتخابات نبودیم، عنوان کرد: اگر فعالیت های فرهنگی را با برنامه انجام می دادیم به طور قطع امروز شرایط متفاوت تری وجود داشت.

جنگ نرم در کشور در حال رخ دادن است

جانشین فرماندهی بسیج مستضعفین و مسئول کاروانهای راهیان نور کشور با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در زمینه جنگ نرم، خاطر نشان کرد: جنگ نرم علیه این کشور رخ داده است ولی آیا ما در این زمینه مطالعات لازم را در راستای جلوگیری از این پدیده انجام داده ایم.

سردار فضلی خطاب به مسئولان یادآور شد: اگر اقدامات لازم را برای جلوگیری از جنگ نرم انجام دهیم عاقبت به خیر خواهیم شد ولی اگر به درستی این اقدامات را انجام نداده باشیم باید روز قیامت جوابگو باشیم.