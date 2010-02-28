مخالفت پارلمان عراق با تقاضای ژنرال اودیرنو/ توافقنامه امنیتی اجرا شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، ژنرال "ریموند ادویرنو" فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق اخیرا از پارلمان تقاضا کرده بود، یکی از یگان های عملیاتی پس از عقب نشینی کامل از عراق در سال 2011، همچنان در این کشور باقی بماند.

در پی مطرح شدن این مسئله در جلسه روز گذشته پارلمان عراق، نمایندگان با آن مخالفت کردند.

"جمال حعفر" از نمایندگان پارلمان در این باره اظهار داشت: اودیرنو باید تقاضای خود را در زمینه ابقای نیروهای آمریکایی، به جای کاخ سفید به دولت عراق ارائه دهد.

وی باقی ماندن حتی یک سرباز آمریکایی در عراق را پس از سال 2011، بر خلاف مفاد توافقنامه امنیتی بغداد واشنگتن دانست.

این در حالی است که منابع آمریکایی، روز گذشته از موافقت "باراک اوباما" (رئیس جمهور آمریکا) با ابقای یک یگان عملیاتی در عراق خبر داده بودند.