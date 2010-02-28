مهار شپشک استرالیایی با کفشدوزک در کشور

دکتر منصور معیری در گفتگو خبرنگار مهر با اشاره به طغیان آفتی به نام "شپشک استرالیایی" در باغات مرکبات گفت: در چند سال گذشته با طغیان این آفت در باغات روبرو بودیم از این رو با همکاری محققان دانشگاه شهید چمران اهواز پروژه ای در زمینه دفع این آفت با استفاده از روشهای بیولوژیکی تعریف شد.

وی اظهار داشت: بر این اساس با رهاسازی کفشدوک در باغهای مرکبات اقدام به مبارزه بیولوژیکی با این آفت کردیم. برای این منظور کفشدوزک را از استان فارس وارد استان کردیم و با تکثیر آن در انسکتاریوم (تجهیزات پرورش حشرات) موجود مرکز، در باغات منطقه رهاسازی و شپشک استرالیایی مهار شد.

معیری جلوگیری از تجمیع سموم در محصولات و تولید محصولات سالم و ارگانیک را از اهداف این مرکز ذکر کرد و ادامه داد: در سالهای اخیر اقداماتی در جهت حذف آفت کشها در کشت "ذرت" در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر موفق به حذف کامل آفت کش در کشت "ذرت" شدیم.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی دزفول با تاکید بر اینکه در بخش مرکبات می توانیم ادعا کنیم محصولات نزدیک به ارگانیک در استان خوزستان تولید می شود، اضافه کرد: در گام بعدی حذف آفت کش ها در مزارع گوجه فرنگی را در دستور کار داریم که بر اساس توصیه های پژوهشگران این بخش در کشت گوجه فرنگی از آفت کش های کمتری استفاده می شود.