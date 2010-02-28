پنج نمایشگاه بهاره عرضه کالا در استان سمنان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مهدی یحیایی در نشست ستاد تنظیم بازار استان سمنان گفت: این نمایشگاه ها در آستانه سال نو از یازدهم اسفند ماه در شهرهای مختلف گشایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه 318 غرفه در این نمایشگاه ها ایجاد می شود، گفت: توزیع کیف و کفش، شیرینی، پوشاک مقدار 30 تن برنج وارداتی، 15 تن روغن و 10 تن قند و شکر به همراه شیر یارانه ای از جمله اقلام ویژه این نمایشگاه ها است.

به گفته وی، برای تنظیم بازار شب عید اجرای سه طرح توسط این سازمان پیش بینی شده است که شامل برپایی نمایشگاه ها، عرضه میوه و طرح نظارتی است .

یحیایی ادامه داد: طرح نظارتی ویژه شب عید نیز از یازدهم اسفندماه در استان آغاز می شود و تا بیستم اسفندماه ادامه دارد .

وی افزود: در این طرح 40 نفر نیروی بازرس و 20 نفر از کارشناسان بازرگانی، 100 نفر نیروی افتخاری و 70 نفر بازرس اصناف فعالیت می کنند .

سرپرست بازرگانی استان سمنان یادآور شد: در قالب این طرح علاوه بر واحدهای صنفی کلیه مراکز خدماتی نظیر شرکت های مسافری، هتل ها و ... نیز مورد بازرسی قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: برای تنظیم بازار میوه شب عید نیز 600 تن سیب و یک هزار و 200 تن پرتغال برای توزیع در استان سمنان در حال حاضر خریداری و به استان منتقل شده است.

استاندار سمنان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه بازار عرضه و تقاضا باید در استان تنظیم شود، خواستار نظارت بیشتر بر فروش کالا و ارائه خدمات به مردم شد.

عباس رهی افزود: باید نظارت بیشتری بر عرضه گوشت قرمز و گوشت مرغ در این ایام صورت گیرد و اطلاع رسانی در خصوص توزیع اقلام مورد نیاز مردم بیشتر باشد.