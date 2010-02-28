آرسنال دوباره به صف مدعیان قهرمانی پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، آرسنال شنبه شب در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابت‌های لیگ برتر با نتیجه 3 بر یک در زمین استوک سیتی به برتری رسید.

دانی پو در دقیقه 8 تیم استوک را پیش انداخت اما نیکلاس بنتنر (32)، سسک فابرگاس (88 - پنالتی) و توماس فرمالن (90) برای آرسنال گل زدند تا این تیم دوباره به یک مدعی جدی کسب عنوان قهرمانی این فصل از رقابت‌ها بدل شود. شاکراس از تیم استوک در دقیقه 66 از زمین اخراج شد.

در سایر دیدارهای شب گذشته نتایج زیر حاصل شد:

* بیرمنگام یک - ویگان اتلتیک صفر

* بولتون یک - ولورهمپتون صفر

* برنلی یک - پورتسموث 2

این رقابت‌ها امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* تاتنهام - اورتون

* لیورپول - بلکبرن

* ساندرلند - فولهام

جدول رده بندی:

1- چلسی 61 امتیاز - 28 بازی

2- منچستریونایتد 60 امتیاز - 28 بازی

3- آرسنال 58 امتیاز - 28 بازی

4- منچسترسیتی 49 امتیاز - 27 بازی

------------------------------------------

18- بولتون 24 امتیاز - 27 بازی

19- برنلی 23 امتیاز - 27 بازی

20- پورتسموث 10 امتیاز - 27 بازی