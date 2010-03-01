سرانه فضای سبز شهرداری کرج افزایش یافت

محمد رضاپور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج در خصوص طرح جهادی کاشت و آبیاری درختان در سطح منطقه 7 گفت: از ابتدای آبان ماه تا 30 بهمن ماه سال جاری شش هزار و 200 اصله نهال و یک هزار و 729 درختچه با رعایت کلیه اصول فنی کاشت اعم از حفر چاله استاندارد و استفاده از کمپرسور جهت معابر سخت ، اصلاح خاک و بعضا تعویض خاک ، انتخاب گونه مناسب ، انتقال صحیح نهال از نهالستان به محل کاشت، غرس نهال ، آبیاری بلافاصله پس از کاشت و در برخی موارد نصب قیم انجام شده است.

وی افزود: امیدواریم طبق برنامه زمانبندی شده تا پایان سال جاری پنج هزار درختچه و 10 هزار نهال در معابر اصلی و فرعی منطقه کاشته شود.

این مسئول تاکید کرد: با توجه به حیاتی بودن مسئله تامین آب و حذف انشعابات آب شرب از عرصه های فضای سبز برنامه ریزی و تامین امکانات درخصوص تحقق این امر با تشکیل واحد مستقلی در فضای سبز منطقه با عنوان واحد تامین آب انجام شده است.

شهردار منطقه 7 ضمن اشاره به لزوم همیاری شهروندان در راستای حفظ فضای سبز بیان کرد: یکی از مهمترین مشکلاتی که در زمینه ایجاد فضای سبز وجود دارد شکسته شدن نهال های تازه کاشت توسط برخی از شهروندان است.

وی ادامه داد: در راستای ترویج فرهنگ مشارکت شهروندان درحفظ و نگهداری وتوسعه فضای سبز واحدی تحت عنوان واحد حفظ درخت در اداره فضای سبز منطقه راه اندازی شد تا با برگزاری کلاس های آموزشی و مراسم غرس نهال برای دانش آموزان منطقه زمینه همکاری و همیاری شهروندان فراهم شود.