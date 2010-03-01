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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۵۸

سرانه فضای سبز شهرداری کرج افزایش یافت

استان تهران - خبرگزاری مهر: شهردار منطقه 7 از غرس 10 هزار اصله نهال و هفت هزار درختچه در سطح منطقه در راستای توسعه سرانه فضای سبز تا پایان سال جاری خبر داد.

محمد رضاپور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج در خصوص طرح جهادی کاشت و آبیاری درختان در سطح منطقه 7 گفت: از ابتدای آبان ماه تا 30 بهمن ماه سال جاری شش هزار و 200 اصله نهال و یک هزار و 729 درختچه با رعایت کلیه اصول فنی کاشت اعم از حفر چاله استاندارد و استفاده از کمپرسور جهت معابر سخت ، اصلاح خاک و بعضا تعویض خاک ، انتخاب گونه مناسب ، انتقال صحیح نهال از نهالستان به محل کاشت، غرس نهال ، آبیاری بلافاصله پس از کاشت و در برخی موارد نصب قیم انجام شده است.

وی افزود: امیدواریم طبق برنامه زمانبندی شده تا پایان سال جاری پنج هزار درختچه و 10 هزار نهال در معابر اصلی و فرعی منطقه کاشته شود.

این مسئول تاکید کرد: با توجه به حیاتی بودن مسئله تامین آب و حذف انشعابات آب شرب از عرصه های فضای سبز برنامه ریزی و تامین امکانات درخصوص تحقق این امر با تشکیل واحد مستقلی در فضای سبز منطقه با عنوان واحد تامین آب انجام شده است.

شهردار منطقه 7 ضمن اشاره به لزوم همیاری شهروندان در راستای حفظ فضای سبز بیان کرد: یکی از مهمترین مشکلاتی که در زمینه ایجاد فضای سبز وجود دارد شکسته شدن نهال های تازه کاشت توسط برخی از شهروندان است.

وی ادامه داد: در راستای ترویج فرهنگ مشارکت شهروندان درحفظ و نگهداری وتوسعه فضای سبز واحدی تحت عنوان واحد حفظ درخت در اداره فضای سبز منطقه راه اندازی شد تا با برگزاری کلاس های آموزشی و مراسم غرس نهال برای دانش آموزان منطقه زمینه همکاری و همیاری شهروندان فراهم شود.

کد مطلب 1042524

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