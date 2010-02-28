آفرینش:
آخرین مهلت ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاههای دولتی اعلام شد
در نخستین نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت اعلام شد؛ وعده به مردم برای مهار تورم
آغاز جلسات کارفرمایان برای افزایش دستمزد کارگران
اعتماد:
در اولین مصاحبه سخنگوی اقتصادی دولت اعلام شد؛ کسانی که نیاز ندارند یارانه نگیرند
در ادامه ناپایداریهای جوی در هفته های اخیر؛ برف و باران این هفته کشور را فرا می گیرد
در پی غیبت هاشمی و احمدی نژاد در جلسات و مجامع رخ داد؛ تلاش اصولگرایان برای رفع کدورت بین مقامات
ایران :
سخنگوی اقتصادی دولت در نخستین نشست رسانه ای اعلام کرد: کاهش قیمت میوه شب عید با حذف تعرفه ها
با حضور معاون رئیس جمهور صورت گرفت؛ رونمایی از پوشش زنان شاغل در سه مدل
رهبر معظم انقلاب در دیدار رهبران جهادی فلسطین: آمریکا و اسرائیل مغلوب قطعی مقاومت فلسطین می شوند.
ابرار:
رهبر انقلاب: اسرائیل غاصب، سرنوشتی جز شکست و نابودی ندارد
قیمت جهانی نفت به مرز 80 دلار رسید
عضو جامعه روحانیت مبارز: هاشمی از مواضع اعلام شده در نماز جمعه اش عدول قابل ملاحظه ای کرده است
ابتکار:
آیا رابطه دولت نهم و مجلس هفتم ادامه می یابد؟ آغاز ماجرای استیضاح های بی فرجام
سخنگوی اقتصادی دولت در جمع خبرنگاران: پولدارها از گرفتن یارانه منصرف شوند
ضرغامی: زیر بار فشار نمی روم
اسرار:
مصباحی مقدم : نمایندگان به بودجه عمرانی 89 دل خوش نکنند
با وقوع زلزله 8/8 ریشتری در شیلی؛ احتمال وقوع سونامی گسترده در اقیانوس آرام
بررسی گزارش اخیر آمانو درباره ایران؛ شورای حکام دوشنبه تشکیل جلسه می دهد
اطلاعات:
مقام معظم رهبری در دیدار رهبران گروهای جهادی و مبارز فلسطینی: ملت فلسطین مقاوم ترین ملت تاریخ است
دولت یک میلیارد یورو اوراق مشارکت منتشر می کند
نیروهای خارجی برای حمله به قندهار آماده می شوند
نشست فصلی شورای حکام آژانس فردا آغاز می شود؛ مسکو: مخالف هرگونه تحریم علیه ایران هستیم
پول:
سخنگوی اقتصادی در مورد تناقضهای آماری دولت توضیح داد: هیچ کس آمار تولید نمی کند
رئیس سازمان میراث فرهنگی: برای زنان کارمند لباس طراحی کرده ایم
نخست وزیر یونان اعلام کرد: ورشکستگی رسمی اقتصاد یونان
تفاهم:
ایجاد بسته های حمایتی برای فعالان اقتصادی
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران: حجم آب سدهای کشور افزایش یافت
صادرات 40 هزار خودرو به عراق
پیش بینی اقتصاد ایران در سال 89؛ سخنگوی دولت خواستار کمک رسانه ها برای بازگشت رونق اقتصادی شد
تهران میزبان تمام سران مقاومت
آمار 11 ماهه تجاری ایران منتشر شد؛ واردات، 7/2 برابر صادرات غیرنفتی
جام جم :
بلندپروازی 5/11 میلیون یورویی در انتشار اوراق مشارکت ارزی
سخنگوی اقتصادی دولت: رسانه ها تصویر جذابی از اقتصاد ایران ارایه کنند
رهبر معظم انقلاب: حمایت آمریکا از صهیونیستها مایه بدنامی تاریخی است
جوان:
وزیر اقتصاد: برای هدفمند کردن یارانه ها درآمد 40 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده است؛ قول محکم وزیر برای کنترل قیمتها
افشاگری نیویورک تایمز درباره رابطه ریگی با آمریکا
حذف کنکور تا سال 91 قطعی است
جمهوری اسلامی:
معاون وزیر بازرگانی: تعرفه واردات سیب و مرکبات صفر شد
زلزله های شدید در شیلی و ژاپن
گیرنده های دیجیتالی صدا و سیما وارد بازار شد
حمایت:
رهبر معظم انقلاب: قدس شریف به آغوش مسلمانان باز خواهد گشت
دادگاه متهمان عاشورا ادامه دارد
جنگنده های صهیونیستی حریم هوایی لبنان را نقض کردند
خراسان:
افشاگری خبرنگار مشهور آمریکایی درباره حمایتهای سازمان سیا از ریگی
رئیس کل بانک مرکزی: نرخ سود تسهیلات مسکن مهر سال آینده از 12 به 3 درصد کاهش می یابد
معاون وزیر بازرگانی: 15 هزار تن گوشت گوساله و 50 هزار تن مرغ منجمد برای شب عید ذخیره شد
دنیای اقتصاد:
در نخستین نشست سخنگوی اقتصادی دولت دهم مطرح شد؛ بازتولید خوشه بندی یارانه ای؟
رشد صادرات و کاهش واردات در 11 ماه 88
رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: وام چهار درصدی برای مسکن
سیاست روز:
رهبر معظم انقلاب با اشاره به نقش کشورهای اسلامی تاکید کردند: تشکیل خاورمیانه جدید با رویکرد اسلامی
در آستانه سال نو این هشدار را جدی بگیرید؛ پایتخت قفل تر می شود
رشد 10 درصدی شاخص کل بورس در 11 ماه اخیر؛ روزهای خوش تالار شیشه ای
فرهنگ آشتی:
تحلیل عضو ارشد حزب موتلفه از روابط هاشمی و احمدی نژاد؛ نه تفاهم همه جانبه و نه اختلاف کلان
تعطیلی کارخانجات لبنی؛ سوغات نخست وزیر ترکیه
حضرت آیت الله خامنه ای: باید خاورمیانه اسلامی شکل گیرد
فرهیختگان:
سخنگوی اقتصادی دولت خبر داد: بهره مندی تمام ایرانی ها از مزایای هدفمندی یارانه ها
غول قیمت ها در بازار مسکن بیدار می شود
رئیس سازمان انرژی اتمی: امیدواریم نیروگاه بوشهر تا بهار آینده به بهره برداری برسد
کاروکارگر:
رهبر انقلاب: فلسطین قطعاً در سایه مقاومت و ایمان به خدا آزاد خواهد شد
طی سال 88؛ 19 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شد
یک مقام کارفرمایی خبر داد:آغاز جلسات کارفرمایان برای افزایش حقوق کارگران
کیهان:
ولی امر مسلمین در دیدار رهبران گروه های جهانی: آینده آمریکا مغلوب قطعی مقاومت فلسطین است
سخنگوی اقتصادی دولت: بدهکارانی که وامهای کلان را پس ندهند تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند
در کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران؛ هزار کارشناس آمریکایی خواستار تحقیق درباره 11 سپتامبر شدند
گسترش:
امروز با حضور 8 کشور اسلامی و 400 میهمان داخلی و خارجی اجلاس "دی 8" آغاز می شود؛ فصل جدید همکاریهای صنعتی
عضو کمیسیون صنایع خبر داد: رشد 7/8 درصدی بخش صنعتی طی 9 ماه امسال
تشکیل سه کمیته تخصصی برای ایجاد شهرک صنعتی مشترک ایران و ترکیه
وطن امروز:
رهبر انقلاب در دیدار با رهبران گروه های مبارز فلسطینی: قدس شریف به آغوش مسلمانان باز خواهد گشت
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: اسامی دانه درشتها در دست قاضی
معاون حمل و نقل شهرداری تهران: طرح ترافیک روزانه 10 هزار تومان
همبستگی:
دستور لغو محدودیتهای خزانه داری انگلیس علیه بانک ملت صادر شد
منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی: دو قطب سیاسی ریشه دار کشور همچنان وجود دارند
کرباسچی خبر داد: روزنامه کارگزاران فعلاً منتشر نمی شود
همشهری:
رهبر معظم انقلاب اسلامی: قدس شریف به آغوش مسلمانان باز خواهد گشت
سخنگوی اقتصادی دولت: شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم شد
پیش بینی سازمان هواشناسی؛ آسمان کشور تا آخر هفته بارانی است
هدف واقتصاد:
تاخیر در نهایی شدن قرارداد پاکستان؛ خروج مجدد هند از صلح گازی
معاون پارلمانی رئیس جمهور: 20 هزار میلیارد تومان مجلس مشکل دولت را حل نمی کند
پرداخت سود سهام عدالت بازنشستگان همراه با حقوق اسفند
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