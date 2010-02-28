به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "آنجلو بونلی" رهبر حزب سبزهای ایتالیا که در تظاهرات روز گذشته (شنبه) رم در اعتراض به تعویق دادگاه سیلویو برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا شرکت کرده بود، گفت :"ما از قانون و مشروعیت محروم هستیم؛ امروز طالبان واقعی برلوسکنی است کسی که دست های رئیس دادگاه را بسته است."

برلوسکنی به اتهام پرداخت صدها هزار دلار رشوه به یک وکیل انگلیسی برای شهادت دروغ وی در اواسط دهه 1990 تحت پیگرد قرار دارد، اما اخیراً دادگاه او به زمانی دیگر موکول شده است.

برلوسکنی این اتهانات را رد و آن را کاملاً ساختگی عنوان کرده است، اما تظاهر کنندگان با تجمع در میدان پیزا دل پوپولو میدان مرکزی شهر رم نسبت به اقدام دادگاه اعتراض کردند.

آنها با حمل پلاکاردهایی که بر روی آنها نوشته شده بود "کافی است، قانون برای همه یکسان است" به وجود تبعیضها اعتراض کردند.