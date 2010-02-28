به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مسعود نصوری در نشست ستاد تسهیلات سفر استان بوشهر با تاکید بر حضور بخش خصوصی در خدمت رسانی به مسافران نوروزی افزود: خدمت رسانی صحیح به مسافران نوروزی با مشارکت بخش خصوصی و حضور آنان بهتر و با کیفیت بالاتری همراه خواهد بود.

وی اظهار داشت: در همین راستا فرمانداران شهرستان ها باید با تعامل با بخش خصوصی مشارکت آنان را برای ارائه خدمات عمومی به مسافران نوروزی در شهرستانها جذب کنند .

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با تاکید بر جلوگیری از پراکندگی اسکان مسافران نوروزی گفت: باید با مشخص کردن مکانهای مناسب برای اسکان مسافران علاوه بر جلوگیری از پراکندگی آنان در شهر، زمینه ارائه خدمات متمرکز و مطلوب را در ازای دریافت هزینه هایی بسیار کم به مسافران فراهم کنند .

نصوری با تاکید بر این که باید تمامی ظرفیتهای گردشگری استان معرفی شود، گفت: استان بوشهر، استانی برخوردار از قابلیت های طبیعی، فرهنگی و تاریخی است که در صورت بهره برداری صحیح و براساس یک برنامه ریزی اصولی و هدایت شده از این قابلیت ها، می توانیم با رونق بخش گردشگری، توسعه متوازن منطقه را تسریع کنیم .

وی افزود: همه ظرفیت گردشگری استان بوشهر در دو بخش تجارت خرد و ساحل متمرکز شده است این در حالیست که این استان در بخش های متنوع قابلیت های متعددی دارد که باید با معرفی این قابلیت ها به مردم زمینه بهره برداری مناسب را از آنها و هدایت سرمایه گذاران را در این بخش فراهم شود.