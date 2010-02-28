اتحادیه اروپا باید اسرائیل را به ضروریات صلح پایبند کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، کارل بیلدت وزیر امور خارجه سوئد شب گذشته با ولید المعلم همتای سوری خود دیدار کرد.

در این دیدار رویدادهای خاورمیانه بحث و بررسی شد و ولید المعلم بر موضع کشورش مبنی بر تلاش برای برقراری صلح پایدار و عادلانه در منطقه تاکید کرد.

وزیر امور خارجه سوریه ضمن اشاره به عدم جدی بودن رژیم صهیونیستی در برقراری صلح و پافشاری بر محاصره غزه و یهودی سازی قدس گفت: اتحادیه اروپا باید اسرائیل را به منظور پایبندی به روند صلح طبق قطعنامه های بین المللی و رفع محاصره نوارغزه تحت فشار قرار دهد.

از سوی دیگر بیلدت بر نقش محوری سوریه در منطقه و اصرار اتحادیه اروپا بر از سرگیری مذاکرات صلح و برقراری امنیت و ثبات در خاورمیانه تاکید دارد.