سالن شماره دو ایرانشهر به نام حمید سمندریان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه هشتم اسفند دکتر محمدباقر قالیباف شهردار تهران در مراسم بزرگداشت حمید سمندریان که در تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد، حضور پیدا کرد و ضمن بازدید از نمایشگاه پوستر و کاریکاتورهایی که هنرمندان برجسته عرصه تجسمی مانند قباد شیوا، ابراهیم حقیقی و زنده‌یاد مرتضی ممیز با موضوع سمندریان خلق کرده‌اند به گفتگو با مدرس و کارگردان برجسته تئاتر پرداخت.



در این بازدید و گفتگو شهردار تهران حمید سمندریان را پدر تئاتر ایران دانست که بسیاری از چهره‌های برجسته بازیگری سینما و تئاتر دست‌پرورده او هستند. دکتر قالیباف در راستای تقدیر شهرداری تهران از سمندریان گفت: از این پس سالن شماره دو تماشاخانه ایرانشهر به نام شما می‌شود و تندیسی نیز از شما در مقابل این سالن قرار می‌گیرد.



شهردار تهران خاطرنشان کرد: شهرداری تهران آماده است تا حمایت‌های لازم برای اجرای یکی از دو اثر مورد نظر استاد حمید سمندریان را انجام دهد.



در ادامه مراسم شاگردان حمید سمندریان بزرگداشتی را در سالن شماره یک ایرانشهر برگزار کردند که چهره‌های شناخته شده عرصه سینما و تئاتر از جمله عزت‌الله انتظامی، داود رشیدی، علی رفیعی، فرهاد آییش، رضا کیانیان، فریبرز عرب‌نیا، حسین پاکدل، رویا تیموریان و مسعود رایگان در آن حضور داشتند.

