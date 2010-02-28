پیروزی پرگل رئال مادرید مقابل تنه ریف/ بارسلونا از سد مالاگا گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید دیشب در زمین تیم ته جدولی تنه‌ریف با نتیجه 5 بر یک پیروز شد تا امیدوار به کسب قهرمانی رقابت‌های این فصل لالیگا باقی بماند. برای رئال در این دیدار هیگواین (29 و 42)، کاکا (48)، رونالدو (80 - پنالتی) و رائول (90) گلزنی کردند و تک گل تیم تنه‌ریف را نیز آیوزه در دقیقه 46 به ثمر رساند.

بارسلونا، صدرنشین رقابت‌های لالیگا نیز دیشب با نتیجه 2 بر یک در ورزشگاه نیوکمپ مقابل مالاگا پیروز شد. برای بارسا در این دیدار رودریگوئز (84) و لیونل مسی (84) گل زدند و تک گل مالاگا را والدو در دقیقه 81 به ثمر رساند.

زاراگوزا هم در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با دو گل سوازو در دقایق 3 و 20 مقابل میزبان خود ختافه به برتری رسید.

- هفته بیست و چهارم رقابت‌های لالیگا امشب طبق برنامه زیر به پایان می رسد:

* راسینگ سانتاندر - آلمریا

* رئال وایادولید - مایورکا

* ویارئال - دپورتیوو لاکرونیا

* اسپورتینگ گیخون - اوساسونا

* خه‌ر‌س - اسپانیول

* سویا - اتلتیک بیلبائو

* آتلتیکومادرید - والنسیا

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 61 امتیاز

2- رئال مادرید 59 امتیاز

3- والنسیا 46 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- سویا 42 امتیاز (یک بازی کمتر)

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18- رئال وایادولید 20 امتیاز (یک بازی کمتر)

19- تنه ریف 20 امتیاز

20- خه رس 11 امتیاز (یک بازی کمتر)