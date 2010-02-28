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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۲۸

هفته بیست و چهارم لالیگا/

پیروزی پرگل رئال مادرید مقابل تنه ریف/ بارسلونا از سد مالاگا گذشت

پیروزی پرگل رئال مادرید مقابل تنه ریف/ بارسلونا از سد مالاگا گذشت

تیم فوتبال رئال مادرید شنبه شب در چارچوب هفته بیست و چهارم رقابت‌های لالیگای اسپانیا در زمین تیم تنه‌ریف به یک پیروزی پرگل دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید دیشب در زمین تیم ته جدولی تنه‌ریف با نتیجه 5 بر یک پیروز شد تا امیدوار به کسب قهرمانی رقابت‌های این فصل لالیگا باقی بماند. برای رئال در این دیدار هیگواین (29 و 42)، کاکا (48)، رونالدو (80 - پنالتی) و رائول (90) گلزنی کردند و تک گل تیم تنه‌ریف را نیز آیوزه در دقیقه 46 به ثمر رساند.

بارسلونا، صدرنشین رقابت‌های لالیگا نیز دیشب با نتیجه 2 بر یک در ورزشگاه نیوکمپ مقابل مالاگا پیروز شد. برای بارسا در این دیدار رودریگوئز (84) و لیونل مسی (84) گل زدند و تک گل مالاگا را والدو در دقیقه 81 به ثمر رساند.

زاراگوزا هم در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با دو گل سوازو در دقایق 3 و 20 مقابل میزبان خود ختافه به برتری رسید.

- هفته بیست و چهارم رقابت‌های لالیگا امشب طبق برنامه زیر به پایان می رسد:
* راسینگ سانتاندر - آلمریا
* رئال وایادولید - مایورکا
* ویارئال - دپورتیوو لاکرونیا
* اسپورتینگ گیخون - اوساسونا
* خه‌ر‌س - اسپانیول
* سویا - اتلتیک بیلبائو
* آتلتیکومادرید - والنسیا

جدول رده بندی:
1- بارسلونا 61 امتیاز
2- رئال مادرید 59 امتیاز
3- والنسیا 46 امتیاز (یک بازی کمتر)
4- سویا 42 امتیاز (یک بازی کمتر)
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18- رئال وایادولید 20 امتیاز (یک بازی کمتر)
19- تنه ریف 20 امتیاز
20- خه رس 11 امتیاز (یک بازی کمتر)

کد مطلب 1042543

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