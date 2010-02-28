کارگاه آموزشی داستان نویسی دفاع مقدس گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مدیر ادبیات و انتشارات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران در گشایش این کارگاه آموزشی هدف از برگزاری این کارگاه را ارتقاء کیفی آثار و توانمندی نویسندگان و کارشناسان متعهد در عرصه دفاع مقدس استان و حمایت از آنان بیان کرد.

سید محمد صادقی افزود: ادبیات داستانی یکی از بخش های مهم و تاثیرگذار جریان هنر مقاومت بوده که در کنار جمع آوری خاطرات رزمندگان اسلام، آزادگان، جانبازان و خانواده های شهدا و انتشار زندگی نامه و آثار شهدای ارزشمند اسلامی در جنگ تحمیلی می تواند به عنوان یک خروجی منظم و قابل استناد برای آیندگان باشد.

صادقی با اشاره به اینکه این دوره آموزشی به صورت تکمیلی و پیشرفته برگزار می شود، گفت: از نکات قابل توجه این دوره از آموزش، حضور 30 نویسنده و کارشناس برجسته و مطرح استان بوده که صاحب اثر و عناوین در بخشهای خاطره و داستان دفاع مقدس هستند.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران کارگاه دو روزه آموزش داستان نویسی با موضوع دفاع مقدس را با همکاری و تعامل دو نهاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و کنگره سرداران و 10 هزار شهید استان در ساری برگزار می کند که در پایان این دوره از آموزش به دانش پژوهان گواهی پایان دوره اعطا می شود.