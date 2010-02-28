مقام نخست جشنواره فیلم‌ کشوری "حضور" به نیشابور رسید

حجت‌الاسلام هادی حسین‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: این جشنواره به اهتمام دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور همه ساله برگزار می‌شود که سومین جشنواره کشوری حضور نیز امسال در سه بخش نمایش نامه نویسی، نمایش و فیلم کوتاه با شعار احیای هنر دینی در تالار عماد شهر کرمان از 27 تا 30 بهمن‌ماه برگزار شد.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد شهرستان نیشابور گفت: این جشنواره با شعار احیای هنر دینی است که 150 اثر در بخش نمایش‌نامه نویسی، 165 اثر در بخش نمایش از 10 گروه نمایشی و 150 فیلم کوتاه به دبیرخانه جشنواره رسید که 15 نمایش‌نامه و 15 فیلم کوتاه به این جشنواره راه یافت.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد نمایش‌نامه داستانی برای حوادث اثر محمد رضایی از نیشابور و فیلم کوتاه گناه دو هزار قرانی اثر جواد نادری، فیلم کلید اثر بهناز صادقی، فیلم تنها اگر دمی اثر علی شورورزی و فیلم الماس زیر خاک اثر مسعود سلیمانی سپهر از نیشابور جزو 15 اثر راه یافته به جشنواره بودند که در پایان با رای هیات داوران، فیلم شورورزی مقام اول فیلم کوتاه کشور را با دریافت لوح تقدیر، تندیس جشنواره و چهار میلیون ریال جایزه نقدی، از آن خود کرد و مابقی آثار لوح تقدیر دریافت کردند.