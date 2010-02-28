حل اولین مجهول برای رسیدن به نام قهرمان/ پیش بینی ممنوع

به گزارش خبرنگار مهر، "برای قهرمانی امید داریم و شانس خود را برای رسیدن به این عنوان ذرهای کمتر از حریف نمیدانیم. مگر اینکه نتوانم روحیه همدلی و بی ادعایی را در بین بازیکنان حفظ کنم". این صحبتهای فرزاد کوهیان است که برای دومین سال متوالی موفق شد ذوب آهن را فینالیست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور کند. فینالی که مصطفی هاشمی و تیمش با ایدهای مشابه در سوی دیگر آن قرار گرفتهاند و پیروزی در این بازی را دغدغه اول و آخر خود قرار دادهاند.
پیروزی در دیدار نهایی مسابقات لیگ برتر به قدری برای سرمربی مهرام اهمیت دارد که وی به خاطر آن حتی دغدغه مسابقات قهرمانی باشگاههای غرب آسیا را هم از سر بیرون کرده تا بدون کم و زیاد تنها به این دیدار فکر کند. هاشمی به خبرنگار مهر گفت: "با وجود اینکه کمتر از یک هفته دیگر باید در رقابتهای قهرمانی باشگاههای غرب آسیا حاضر شویم هرگز به این بازیها فکر نمیکنم. فعلا آنچه اهمیت دارد قهرمانی دوباره در لیگ برتر است. همین و بس. در غیر این صورت خستگی چند هفته بازی در رقابتهای نیم فصل اول، دوم و مرحله نخست پلیآف از تنمان بیرون نمیرود".
و این تقریبا شبیه فینال فصل گذشته رقابتهای باشگاهی بسکتبال است؛ ذوب آهن و مهرام فینالیست شدند و در آستانه رقابتهای قهرمانی باشگاههای آسیا مرحله نهایی لیگ برتر را برگزار کردند. مرحلهای که پس از دو دیدار به قهرمانی مهرامیها انجامید. اما کوهیان امید زیادی دارد که سرعت شاگردان جوان اما مقتدرش به خصوص در خط دفاعی اینبار مدعی پایتختنشین را از پیش رو بردارد. البته این امید به همان اندازه است که هاشمی برای تکرار همت بازیکنانش دارد.
در هر صورت پیشبینی برنده بازی نهایی مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور به همان اندازه سخت است که پیشبینی در مورد معرفی فینالیستها سخت بود. با این حال تیمی که دوشنبه بتواند پیروز شود فاصله خود را با سکوی قهرمانی نزدیکتر میکند.
مسابقه ردهبندی هم تکراری است
دیدار ردهبندی فصل جاری مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور هم شبیه سال گذشته برگزار خواهد شد چون پتروشیمی و صبامهر برگزار کننده آن هستند. شاگردان مهران شاهین طبع سال گذشته عنوان سومی مسابقات را از آن خود کردند. اما اینکه آنها امسال هم بتوانند به چنین عنوانی دست یابند کاملا به همت و اراده ماهشهریها بستگی دارد.
میزبانی تعیین کننده کاشانیها
توزین الکتریک در نخستین سال حضورش در رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور موفق شد تا مرحله تعیین تیم پنجم جدول ردهبندی بالا بیاید. این برای مجید صالحی و شاگردان نه چندان مطرحش ایدهآل است اما ایدهآلتر آن است که آنها بتوانند در این مرحله دانشگاه آزاد را هم از پیش رو بردارند. اگر کاشانیها فردا در خانه خود موفق به انجام چنین کاری شوند امید بیشتری برای نهایی کردن این مهم در تهران خواهند داشت.
دلگرمی شیرازیها و گرگانیها
اینکه در میان 9 تیم در رده هفتم یا هشتم قرار بگیری، آنچنان تفاوتی ندارد با این حال بازیکنان لوله a.s شیراز و شهرداری گرگان آخرین تلاشهای خود را به کار میگیرند تا حداقل تیم آخر جدول ردهبندی نباشند.
برنامه مرحله نهایی پلیآف رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به این شرح است:
فینال
* ذوب آهن اصفهان - مهرام تهران (سالن ملت اصفهان - ساعت 16:10)
رده بندی
* پتروشیمی بندرامام - صبامهر قزوین (سالن شهرک بعثت - ساعت 16)
مقام پنجمی
* توزین الکتریک کاشان - دانشگاه آزاد تهران (سالن کتابچی کاشان - ساعت 16)
مقام هفتمی
* شهرداری گرگان - لوله a.s شیراز (سالن بسکتبال گرگان - ساعت 16)
تمام این دیدارها به صورت 2 از 3 برگزار خواهد شد.
نظر شما