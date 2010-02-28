رئیس بسیج جامعه پزشکی در گفتگو با مهر مطرح کرد: وزیر بهداشت هم مقصر بود/ لغو آزمون دستیاری بهتر از ابطال آن بود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر خسرو جدیدی فوق تخصص قرنیه و استاد دانشگاه در این گفتگو وزیر بهداشت را در تخلفات رخ داده شده در آزمون دستیاری به نوعی مقصر می داند و معتقد است که باید جلوی این تخلفات گرفته می شد. وی در بخشی از این گفتگو گفت: به نوعی کم کاری وزیر در حراست از آزمون نیز در این میان مهم بود چرا که وزیر بهداشت نباید اجازه می داد چنین تخلفی در حوزه کاری وی رخ دهد و باید از این موضوع پیشگیری می کرد.

* خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه: دکتر جدیدی آزمون دستیاری امسال هم مانند سال 1382 دستخوش تخلف و تقلب آن هم از نوع فروش سئوال شد. فکر می کنید که دلیل اصلی رخ دادن چنین تخلفی در آزمون دستیاری آن هم به فاصله 6 سال چه می تواند باشد؟

- دکتر خسرو جدیدی رئیس بسیج جامعه پزشکی: موضوع تخلف و فروش سئوالات آزمون دستیاری کاری زشت و ناپسند است اما سئوال اصلی این است که برگزاری یک آزمون چرا باید با چنین موقعیتی مواجه شود. در اینجا نکته بسیار مهم این است که اصل باید بر پیشگیری استوار باشد زیرا کسی که تخلف می کند در هر شرایطی به تخلف خود ادامه می دهد.

* یعنی شما معتقدید نوع برخوردها با متخلفین زمینه را برای پیشگیری از جرمی همچون خرید و فروش سئوالات یک کنکور بزرگ مانند دستیاری که ماحصل و خروجی آن مستقیما با سلامت مردم در ارتباط است فراهم نکرده است.

- همانطور که گفتم اصل باید بر پیشگیری استوار شود زیرا کسی که تخلف می کند در هر شرایطی به تخلف خود ادامه می دهد. خلافکار همواره در هر عرصه ای وجود دارد و از هر فرصتی برای خلاف خود استفاده می کند. زمینه بروز تخلف باید از میان برود.

* در واقع پاسخ سئوال خودم را نگرفتم. شما نوع برخوردها را متناسب نمی دانید.

- باز هم می گویم نکته مهم پیشگری است اما تنبیه هم باید صورت گیرد اما نکته مهم این است که چقدر جریمه ها لازم بوده و آیا تناسب داشته است یا خیر.

* شما معتقدید پیشگیری لازم در زمینه تخلفات آزمون صورت نگرفته است. به نظر شما وزارت بهداشت در این امر ناتوان است و برگزاری یک آزمون سالم برای آن کار دشواری است؟

- برگزاری امتحان کار سختی نیست که مجموعه ای همانند وزارت بهداشت نتواند آن را برگزار کند از این رو باید وزارت بهداشت جوابگو باشد که چرا چنین اتفاقی در این آزمون رخ داده است.

* اما نکته قابل توجه این است که همه از ابطال آزمون اظهار خرسندی می کنند و آن را اقدامی بزرگ می دانند. البته ما هم ابطال آزمون را کار درستی می دانیم اما این نکته هم نباید مغفول بماند که این تخلف در بستر وزارت بهداشت رخ داده و باید این وزارتخانه پاسخگو باشد.

- مسئولان وزارت بهداشت باید جوابگوی اتفاقی که برای 17 هزار پزشک و به تبع آن خانواده های آنها رخ داده است باشند. اعلام ابطال آزمون دستیاری به نوعی شجاعت وزیر بهداشت بود اما به نوعی دیگر کم کاری وزیر در حراست از آزمون نیز بود چرا که وزیر بهداشت نباید اجازه می داد چنین تخلفی در حوزه کاری وی رخ دهد و باید از این موضوع پیشگیری می کرد. مهم این است که زمینه بروز تخلف باید از میان برود.

* گفته می شود که سئوالات چندین روز قبل از آزمون به فروش رفته است و اگر وزارت بهداشت به درستی عمل می کرد حتما می توانست قبل از ابطال آزمون، برگزاری آن را لغو کند.

- بله. نکته ای که مورد توجه باید قرار گیرد این است که چرا باید سئوال یک آزمون سه روز پیش از آن به فروش رود.

* ابطال آزمون چقدر می تواند نخبگان پزشکی کشور را که می خواستند با قبولی در یک آزمون سخت خود را برای دوره دستیاری آماده کنند تحت فشار قرار دهد؟

- در یک آزمون تنها این داوطلبان نیستند که درگیر فرآیند آزمون هستند بلکه خانواده های آنها نیز با آزمونی سخت مواجه هستند. ابطال آزمون دستیاری علاوه بر اینکه برای خود داوطلبان مشکل ایجاد کرد برای گستره زیادی از خانواده ها نیز یک شوک بود. افرادی که درس خوانده بودند از نظر روحی و عاطفی ضربه سختی دیدند.

* فکر می کنید مسئولان این موضوع را درک می کنند؟

- مسئولان باید خود را جای داوطلبان بگذارند تا متوجه شرایط سخت این داوطلبان شوند.

* ابطال یک آزمون به خودی خود هزینه بسیاری را به سیستم آموزشی کشور تحمیل می کند اما باز از تربیت پزشکان تقلبی جلوگیری می کند. البته نکته مهم این است نمایندگان مجلس معتقدند این تخلفات در سالهای گذشته هم وجود داشته است و این یعنی امکان حضور متخصصین تقلبی که با جان مردم در آینده سر و کار خواهند داشت. آقای دکتر جدیدی به نظر شما چطور می توان با اعتماد یک بیمار را به دستان یک جراح سپرد. جراحی که می تواند یکی از همین خریداران سئوال باشد؟

- با شما هم عقیده هستم. تاثیرات روانی که فروش سئوال و تقلب در یک آزمون در جامعه باقی می گذارد بسیار زیاد است. پزشکی که سئوال خریده است علاوه بر اینکه تخلف کرده و حق دیگران را ضایع کرده است اعتماد مردم را هم به گروه پزشکان خدشه دار کرده است. سلب اعتماد از پزشکان تنها یکی از آثار روانی تقلب در آزمون های مربوط به گروه پزشکی است. البته درست است که این اتفاق گروه بسیار از کوچکی از افراد را در بر می گیرد و مردم ما نیز فهیم هستند و متوجه می شوند که این امر مبتلا به همه جامعه پزشکی نیست اما همین مقدار اندک نیز تاثیرات ناخوشایندی بر اعتماد مردم می گذارد. از دیگر تاثیرات روانی این موضوع تصویری است که از جامعه پزشکی ایجاد می شود، نشان دهنده این است که می توان با تقلب و خرید سئوال در آزمون مهمی چون ورود به دوره تخصصی قبول شد.

* آقای دکتر تر و خشک با هم می سوزند و این یعنی تضییع حق بهترین دانشجویان پزشکی کشور.

- بله. همین طور است. پزشکانی که در گروه برتر از نظر استعداد و نمرات زمان پزشکی عمومی خود قرار داشته اند یا دارند با فروش سئوالات حق خود را ضایع شده می بینند.

* و اگر تقلب در کشور عادی شود

- این هم نکته بسیار مهمی است. بخش دیگری از نکات منفی تقلب و خرید و فروش سئوالات آزمون دستیاری همین نکته است. همواره افراد باهوش تر و توانمندتر در آزمون های تحصیلات تکمیلی پذیرفته می شوند و اگر موضوعی مانند تقلب عادی شود آن وقت افرادی که از توانمندی بسیار پایین تری برخوردار هستند به دانشگاهها راه پیدا می کنند. همین مسئله باعث می شود که کیفیت دانشگاهها افت کند و در عین حال بازده کاری دانشگاهها نیز کاهش یابد و سطح علمی نیز پایین تر بیاید.

* البته تکرار تخلفات و خرید و فروش در سئوالات کنکور یک بهانه خوب برای قبول نشدن هم خواهد بود؟

- بله. نکته منفی دیگری که در جامعه ایجاد می شود این است که از این پس هر فردی در فرآیند امتحان قبول نمی شود هم موضوع را به تخلف و تقلب ارتباط می دهد.