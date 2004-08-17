خاتمي: امام (ره) با تمام تجليل هايي كه از او مي شود همچنان مظلوم و ناشناخته است

به گزارش خبرگزاري مهر، رييس جمهور در اين ديدار ضمن ابراز خرسندي از انتخاب نام خط امام(ره) از سوي دوستان براي جمع خود، انقلاب اسلامي را مديون انديشه هاي امام خميني (ره) دانست و گفت: امام (ره) با تمام تجليل هايي كه از او مي شود همچنان مظلوم و ناشناخته است و بايد انديشه ها و خط مشي هاي ترسيم شده از سوي ايشان تبيين شود.

خاتمي نبود هماهنگي ميان گروه ها و تشكل ها را موجب دست نيافتن به اهداف مطلوب حاصل از حركت هاي سياسي و اجتماعي در يكصد سال اخير دانست و بر ضرورت شفاف تر ساختن خط مشي اقتصادي و فرهنگي و تشخيص درست اولويتها از سوي جرياني كه در جهت اصلاحات است، تاكيد كرد.

رييس جمهور درك خواست مردم و آشنا شدن به خواست تاريخي ملت را ازضروريات كنوني كشور قلمداد كرد و گفت: اگر ارتقاي وضعيت مادي و معيشتي از اولويت هاي مردم است، خواست تاريخي مردم ما عميق تر است و آن فراهم آمدن فضايي است كه در آن سياست، اقتصاد، فرهنگ و امنيت ما نيز براساس مصالح ملي تامين شود.

خاتمي با اشاره به برخي روش هاي نادرست و غيرقانوني در برخورد با قضايا ضرورت رسيدگي به مطالبات مردم در فضايي آرام و توام با تفاهم را يادآور شد و گفت: اين ديدگاه كه همه اعمال بايد براساس قانون صورت گيرد بايد نهادينه شود.

رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود، نياز به حضور گسترده همه مردم درعرصه هاي مهم تصميم گيري كشور همچون انتخابات را در شرايط كنوني يادآور شد و گفت: تنها در فضايي كه مردم بتوانند آزادانه اظهار نظر و راي كنند، مي توان به قصد و خواست اصلي مردم پي برد.

خاتمي با اشاره به اين مطلب كه عددهاي رسمي واقعيت هاي جامعه را نشان نمي دهد، افزود: چنانچه مردم با اشتياق و گسترده در صحنه ها حضور پيدا كنند، عددها نشانه واقعيت هاي جامعه خواهند بود.

خاتمي حضور چشمگير مردم، بالاخص جوانان و طبقه متوسط را در بعضي از انتخابات گذشته، غنيمت و فرصتي ارزشمند براي نظام و كشور توصيف كرد و افزود: با فراهم آوردن فضاي اظهارنظر مناسب و تامين حضور واقعي مردم مي توانستيم از اين حضور گسترده به عنوان پشتوانه امنيت كشور و حركت مطلوب رو به آينده جامعه استفاه كنيم و هنوز هم اين امكان باقي است.

خاتمي ضمن برشمردن دستاوردهاي بزرگ انقلاب، به خطرات ناشي از عدم حضور مردم در صحنه و موضع گيري قدرتهاي بزرگ در مقابل جمهوري اسلامي و تلاش براي تسخير افكارعمومي عليه ايران اشاره كرد و گفت: آنچه بايد بر آن در نظر و عمل تاكيد و تكيه كنيم حاكميت مردم بر سرنوشت خويش است و ديدگاه خلاف آن زمينه موج تبليغات منفي عليه ايران را فراهم مي كند.

خاتمي سپس به دو ديدگاه مطرح شده هنگام تدوين برنامه چهارم توسعه كشور اشاره كرد و گفت: ديدگاه اول معتقد به تسلط دولت بر تمامي امور اقتصادي كشور بود و ديدگاه ديگر كه ديدگاه دولت است بر فعاليت و تقويت بخش خصوصي و جذب و بكارگيري امكانات از خارج و داخل با رعايت مصالح ملي تاكيد دارد.

رييس جمهور اظهار داشت: جلسه اين هفته ميان مجلس و دولت جلسه تفاهم و همدلي خواهد بود.

پيش از سخنان رييس جمهور تعدادي از نمايندگان فراكسيون خط امام(ره) مجلس به بيان ديدگاهها، نظرات و پيشنهادات خود پيرامون مسايل مختلف كشور پرداختند.

نمايندگان با بيان اينكه اصلاحات در ايران خواست عمومي مردم مي باشد و خواست مردم هيچگاه در اقليت نخواهد بود، بر نقش آفريني فراكسيون خط امام(ره) مجلس در تحولات آتي كشور، حل مشكلات و همراهي با دولت تاكيد كردند.

نمايندگان فراكسيون خط امام(ره) با ارايه ديدگاه هاي خود درخصوص مسايل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور، توجه به مسايل جوانان، ايجاد اشتغال و قانون جذب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، خصوصي سازي و تداوم روند اصلاح طلبي را از ضرورت هاي كشور دانستند.

اعضاي فراكسيون خط امام(ره) مجلس همچنين ضمن بيان ديدگاهها و نظريات خود درخصوص لايحه برنامه چهارم توسعه، براي ايجاد اشتغال، نظارت دربخشهاي تحقيقاتي كشور و رفع برخي مشكلات حوزه هاي انتخابيه خود خواستار مساعدت و تلاش بيشتر دولت شدند.