شیوع بیماری مزمن جرم خیزی/ تاخیر سه ساله تصویب یک لایحه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مسئولان عالی قضائی سالانه بیش از هشت میلیون پرونده وارد دستگاه قضائی می شود و همه ساله نیز بین 10 الی 15 درصد به ورودی پرونده های قضایی افزوده می شود که به باور اغلب مسئولان و کارشناسان قضایی، تورم، رکود و بی ثباتی مسائل اقتصادی از دلایلی اصلی افزایش اختلافات و شکایات و در نهایت تشکیل پرونده های انبوه در دستگاه قضایی است.

قطعا پیشگیری از وقوع جرم در کاهش جرایم ، بستن مفاسد جرم زا و کاهش ورودی پرونده ها بسیار موثر است اما مسلما حرکت در این مسیر نیازمند همکاری مشترک سه قوه است تا نتیجه ای مطلوب در پیشگیری از وقوع جرم حاصل شود.

مسئولان دستگاه قضا حدود سه سال پیش به منظور حل بسیاری از مشکلات این دستگاه که ریشه در وقوع جرم دارد تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرار دادند تا وظیفه هر یک از دستگاهها در مواجه با معضل جرم و پیشگیری از آن مشخص شود.

پیشگیری از وقوع جرم از اصول معطل مانده قانون اساسی است

اکنون تصویب این لایحه که از نظر رئیس دستگاه قضا بسیار مهم تلقی شده همچنان به تاخیر افتاده و آیت الله صادق آملی لاریجانی اخیرا نیز در اظهاراتی موضوع پیشگیری از وقوع جرم را از اصول معطل مانده قانون اساسی دانسته و خواستار بررسی مجدد این لایحه شده است.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشته است: بحث پیشگیری از وقوع جرم به لحاظ رد شدن در شورای نگهبان از اصول معطل مانده قانون اساسی است و جا دارد با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغی برای برنامه پنجم بر "لزوم همکاری قوای دیگر" در بازنگری و تصویب این لایحه اقدام جدی صورت پذیرد.

باید اذعان داشت بر اساس قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین در عرض و جدا از کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام است هر چند تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارند. در واقع، آنچه که در قانون بیش از کشف جرم به آن تاکید شده پیشگیری از وقوع جرم است اما متأسفانه در سالهای گذشته این مهم چندان مورد توجه نبوده است.

امروزه صفحه حوادث از متنوع ترین صفحات روزنامه ها است که خوانندگان بسیاری دارد. آمار جرم و جنایت، خشونت، طلاق، قتل، تجاوز به عنف، دزدی، کلاهبرداری و... بی محابا در آنها نوشته می شود. از سوی دیگر، حقوقدانان و محققان پیرامون جرم، انگیزه ارتکاب جرم و راه جلوگیری از ارتکاب جرم نظرات فراوانی داده و راههای گوناگونی برای اصلاح جامعه پیشنهاد کرده اند اما بررسی وقوع جرایم در کشور نشان می دهد تنها عوامل زیست‌شناختی بر وقوع بزه تأثیر ندارد و برای ریشه‌ یابی جرائم باید به سراغ عوامل محیطی و اکتسابی نیز برویم و در این میان بر تناسب مجازات با شخصیت مجرم و لزوم توجه به اصلاح و درمان بزهکار و جامعه‌پذیری به عنوان هدف اصلی مجازات توجه کنیم.

تاخیر سه ساله مجلس برای تصویب لایحه پیشگیری از جرم

طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه پیشگیری از جرم بر عهده قوه قضائیه است، لذا دستگاه قضائی کشور به منظور اجرای این بند قانونی و بند 4 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند 6-3 هدفهای اختصاصی و عینی برنامه‌ جامع و عملیاتی پنجساله دوم توسعه‌ قضایی اقدام به تهیه لایحه‌ای برای پیشگیری از جرم کرد اما بعد از گذشت سه سال هنوز این لایحه به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

تراکم کاری سنگین در کمیسیون حقوقی دلیل تاخیر تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم

نایب رئیس اول کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلیل تاخیر تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم می گوید: بیش از نیمی از قوانین مادر در کمیسیون قضائی مجلس تعیین و تکلیف می شود لذا تراکم کاری در این کمیسیون بسیار سنگین است و باعث ایجاد تاخیر در رسیدگی به برخی لوایح می شود.

به گفته فرهاد تجری، به دنبال ایرادات مطرح از سوی شورای نگهبان لایحه پیشگیری از وقوع جرم به مجلس ارجاع شده تا مجدد با حضور کارشناسان قوه قضائیه و دولت و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس مورد رسیدگی و ایرادات آن برطرف شود.

وی می افزاید: بسیاری از تکالیفی که در لایحه مشخص شده با اصول قانون اساسی منافات دارد به همین دلیل این موارد باید اصلاح شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضائیه است اما در نهایت مشخص شد که دستگاه قضا به تنهایی نمی تواند در این امر وارد شود و ایجاب می کند که سایر دستگاهها نیز وارد این مقوله حساس شوند.

وی ابراز امیدواری کرد که تکلیف این لایحه اوایل سال آینده مشخص شود.

کماکان بحث پیشگیری از وقوع جرم متولی مشخص ندارد با این حال مسئولان قضائی تصویب نهایی این لایحه را نقطه عطفی در موضوعات مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم در سطح کلان می دانند و مکررا از نمایندگان مجلس خواسته اند در تصویب این لایحه تسریع کنند.

بسیاری از صاحبنظران عرصه قضایی معتقدند با توجه به مبانی دینی که در لایحه پیشگیری از وقوع جرم به کار گرفته شده با اجرای این لایحه می توان گام بلند و موثری برای کاهش بزهکاری برداشت.

در لایحه مذکور پیشگیری اجتماعی، قضایی و انتظامی مورد تاکید قرار گرفته است به گونه ای که در پیشگیری قضائی که در این لایحه پیش بینی شده است اقدامات دستگاه قضایی در خصوص اصلاح مجرمان و استفاده مناسب از قرارهای تامین و ضمانت اجراها و جلب اعتماد عمومی نسبت به نهادهای عدالت کیفری مورد تاکید قرار گرفته است.

برای پیشگیری از وقوع جرم مدیریت واحد نداریم

فقدان مدیریت واحد در توجه به بحث پیشگیری از وقوع جرم بحثی است که مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر به آن اشاره می کند و می گوید: در بند 5 اصل 156 قانون اساسی به موضوع پیشگیری تاکید شده اما متاسفانه تا کنون مدیریت واحدی برای توجه به این امر در کشور وجود نداشته است.

دکتر محمدرضا وکیلیان می افزاید: در صورتی که دستگاههای اجرایی وظایف خود را به درستی انجام دهند زمینه بسیاری از جرایم به صورت طبیعی از بین خواهد رفت.



بیکاری از عوامل تشدید کننده وقوع جرم است

به گفته وی جرم یک پدیده اجتماعی است و در وقوع هر پدیده اجتماعی به طور حتم عواملی دخالت دارند و در واقع عوامل متعددی دست به دست هم می‌دهد تا جرمی واقع شود اما قطعاً عواملی همچون بیکاری در وقوع این جرم تاثیرگذار است.







ناجا در 4700 مورد از وقوع جرم پیشگیری کرده است



بررسیها نشان می دهد در مواردی که به موضوع پیشگیری از جرم به عنوان عاملی تعیین کننده و تاثیرگذار در کاهش آن توجه شده برخی نهادها توانسته اند موفقیتهایی ارزنده ای بدست آورند چنانچه رئیس مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا از چهارهزار و 700 مورد پیشگیری از وقوع جرم توسط نگهبانان موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی انتظام در 6 ماهه گذشته خبر داده است.

به گفته سرهنگ سیفیان در حال حاضر 475 موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی در سطح کشور وجود دارد که بیش از 22 هزار نفر در قالب نگهبان محلات در سراسر کشور زیرپوشش مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات انتظامی، مراقبتی و حفاظتی قرار دارند.

13سازمان موظف به پیشگیری از جرم شده اند

سید مصطفی طباطبایی نژاد یکی از اعضای کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس نیز با اشاره به اینکه یکی از مهمترین معضلات موجود در بحث پیشگیری، عدم هماهنگی بین نهادها و سازمانهای مختلف است گفت: به موجب قوانین مختلف قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی، صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، ستاد مبارزه با موادمخدر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز عهده دار وظایفی در ارتباط با موضوع پیشگیری هستند.

پیشگیری از جرم با امنیت کشورها گره خورده است

باید اذعان داشت مسئله جرم یک پدیده چند وجهی است و بدون مشارکت ارگانها و موسسات تدوین کننده سیاستهای فرهنگی، اجتماعی، قضائی و ... و نیز همکاری عموم شهروندان نمی توان به نتایج مطلوبی در این زمینه دست یافت. بسیاری از کشورهای پیشرفته ثابت کرده اند که با اجرای نظامهای حقوقی پویا و متحول می توان اقدامات تاثیرگذاری در اصلاح مجرمان و پیشگیری از وقوع دوباره جرم انجام داد. آنها در کنار طرحهای کوتاه مدت برای مهار بزهکاری به دنبال راهکارهای طولانی مدت به منظور پیشگیری از جرم هستند.

این کشورهای در برخورد با مجرمان از قوانین جابره و ترمیمی و مجازاتهایی چون محکومیت به پرداخت خسارت و انجام امور عام المنفعه استفاده می کنند و به همین دلیل است که در کشورهایی همچون سوئد و سوئیس به علت تأمین اجتماعی فراگیر افراد بسیار کمی مرتکب جرم می شوند.

آنچه مسلم است پیشگیری از جرم از موضوعات مهمی است که امروزه با امنیت کشورها گره خورده لذا ایجاب می کند دستگاه قضائی کشورمان نیز به عنوان متولی اصلی در بحث پیشگیری از وقع جرم و همچنین دولت به دلیل نقش حساس و کلیدی که در حل معضلات اجتماعی دارد به دنبال اتخاذ سیاستها و برنامه های ویژه ای برای پیشگیری از وقوع جرم باشند.

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گزارش: فهیمه امامی