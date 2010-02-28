دیدگاههای دکتر سید علیرضا مرندی وزیر بهداشت در سالهای 63 تا 69 و 72 تا 76

سید علیرضا مرندی که از سالهای 63 تا 68 و 72 تا 76 یعنی در دو دوره ریاست جمهوری در راس وزارت بهداشت قرار داشت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره واگذاری آزمون دستیاری به سازمان سنجش آموزش کشور گفت: وزارت بهداشت سالهای خیلی طولانی است که آزمون دستیاری را برگزار کرده است لذا تصور نمی کنم دلیلی بر این وجود داشته باشد که برگزاری این آزمون را به جای دیگری واگذار کند.

وزیر اسبق بهداشت و عضو فعلی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی افزود: تخلف در آزمون دستیاری اتفاقی است که حال در وزارت بهداشت افتاده است اما مطابق آن نیز در سالهای گذشته مواردی در آزمونهایی که بانی آنها وزارت علوم بوده است نیز گزارش شده است. هر چند گزارش اشکالات آزمونهای وزارت علوم به صورت تقلب نبوده ولی به هر حال اشکالاتی بوده است. به هر حال اشکال در هر جایی پیش می آید. خلاصه نظرم این است که دلیلی بر انتقال برگزار کننده آزمون دستیاری از وزارت بهداشت به جای دیگر نمی بینم.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی با بیان اینکه تخلفات آزمون دستیاری امسال از طریق دستگاههای اطلاعاتی و قضایی پیگیری می شود به مهر گفت: وزیر بهداشت با ابطال آزمون دستیاری کار بسیار درست و با شهامت و شجاعانه ای انجام داد. به رغم اینکه احساس می شد حرفهایی نظیر تغییر مرجع برگزاری این آزمون پشت این اقدام ایجاد شود اما کار وزیر بهداشت اقدام درستی بود تا بتوان موضوع را ریشه یابی کرد و حق هیچ داوطلبی نیز ضایع نشود.

مرندی خاطرنشان کرد: فکر نمی کنم تنش هایی که پس از افشای تخلفات آزمون دستیاری و ابطال این آزمون ایجاد شده و باز هم ممکن است ادامه پیدا کند آن قدر زیاد و گسترده باشد. بلکه معتقدم اقدام وزیر بسیار ارزشمند بود و تصور نمی کنم تغییر مرجع برگزاری آزمون دستیاری ضرورتی داشته باشد.

دیدگاههای دکتر رضا ملک زاده وزیر بهداشت سالهای 69 تا 72

رضا ملک زاده که از سالهای 69 تا 72 یعنی در دولت نخست آیت الله هاشمی رفسنجانی وزیر بهداشت بوده است در گفتگو با مهر گفت: اگر وزارت بهداشت خودش آزمون دستیاری را برگزار کند خیلی بهتر است البته باید ببینیم شرایط وزارت بهداشت چطور است.

ششمین وزیر بهداشت ایران پس از انقلاب اسلامی در این باره افزود: زمانی که ما آزمون دستیاری را در کشور برگزار می کردیم برگزاری این آزمون سابقه ای حداقل 15 ساله داشت و همچنین سالها پس از آن نیز هیچ شبهه ای از این قبیل که اکنون بوجود آمده است در برگزاری آزمون وجود نداشت لذا باید مسئولان برگزاری این آزمون به آن چیزی برگردند که در گذشته بوده است.

ملک زاده با بیان اینکه مدتهاست دیگر از امکانات وزارت بهداشت اطلاعی ندارد، خاطرنشان کرد: از فعالیت موجود وزارت بهداشت خیلی اطلاعی ندارم اما اگر به آنچه در گذشته بوده است بازگردند به نظر می رسد که دیگر مشکلی وجود نداشته باشد و اعتقاد دارم برگزاری آزمون دستیاری یکی از ساده ترین کارها است که می توان انجام داد.

وزیر اسبق بهداشت در پاسخ به اینکه "آیا بهتر نیست دانشگاههای تحت پوشش وزارت بهداشت در آزمونهای تخصصی نظیر دستیاری از استقلال برخوردار باشند و پذیرش دستیار تخصصی از طریق آزمونهای دانشگاهی انجام شود" به مهر گفت: این درخواست همه بخش ها و اعضای هیئت علمی دانشگاهها است البته ممکن است درخواست روسای دانشگاهها نباشد ولی حداقل می دانم که همه اعضای هیئت علمی دوست دارند این اتفاق بیافتد چرا که وقتی یک عضو هیئت علمی می خواهد فردی را به عنوان دستیار بپذیرد خیلی بهتر می تواند در یک مصاحبه و با بررسی سوابقش وی را بفهمد تا با یک امتحانی که خیلی هم واقعا دقیق نیست.

ملک زاده افزود: پذیرش دستیار تخصصی از طریق آزمونهای دانشگاهی و قائل شدن این استقلال برای دانشگاهها نیازمند این است که سیستم به اعضای هیئت علمی اعتماد کند اما مشکل اینجاست که این اعتماد وجود ندارد. یک اصل مهم برای رفع مشکلات در یک جامعه در حال توسعه این است که بنیان های اعتماد در جامعه بوجود آید وگرنه واقعا نباید از چنین مشکلاتی رنج ببریم.

دکتر مسعود پزشکیان وزیر بهداشت سالهای 80 تا 84

مسعود پزشکیان که از سال 80 تا 84 یعنی در کابینه هفتم وزیر بهداشت بود نیز در گفتگو با مهر درباره اعلام آمادگی وزارت علوم جهت برگزاری آزمون دستیاری توسط سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون دستیاری یک آزمون تخصصی است. آزمونهای تخصصی که امتحان ورود به دانشگاه نیست که سازمان سنجش بخواهد برگزار کند چرا که ساختار و نحوه پذیرش آزمونهای تخصصی اصولا باید فرق کند.

وی افزود: باید برای برگزاری آزمونهای تخصصی از الگوهای بین المللی کمک بگیریم و نباید الگوهایی را پیدا کنیم که صحت آنها هیچ ضمانتی ندارند. اگر سازمان سنجش نیز بخواهد آزمون تخصصی دستیاری را برگزار کند برای این کار هیچ ضمانتی نمی تواند وجود داشته باشد. اصل این است که روش کار باید اصلاح شود و روشی در پیش گرفته شود که در دنیا بر روی آن کار می کنند.

پزشکیان خواستار افزایش استقلال دانشگاهها شد و به مهر گفت: دانشگاهها مستقل باشند و خودشان رزیدنت پذیرش کنند. همان طور که دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم آزمونهای مربوط به پذیرش دانشجوی PHD را خودشان برگزار می کنند. به نظر می رسد لزومی به برگزاری یک آزمون سراسری برای دستیاری وجود ندارد که بخواهد این مشکلات نیز پیش آید. وزارت علوم برای پذیرش دانشجوی PHD امتحان سراسری برگزار نمی کند و دانشگاهها خودشان امتحان مستقل برگزار می کنند. آزمونهای پذیرش دانشجو در زمینه تخصصی و فوق تخصصی مربوط به وزارت بهداشت نیز می تواند دانشگاهی شود.

وزیر اسبق بهداشت در پاسخ به اینکه چرا در زمان خود با در نظر گرفتن استقلال برای دانشگاهها درباره اینکه هر دانشگاهی با برگزاری آزمونی مستقل به پذیرش دستیار تخصصی اقدام کند حرکتی صورت نگرفته است، گفت: این کارها مشکلات و مقاومت های مختلف سنتی، قانونی و سیاسی پشت سر خود دارند. در حال حاضر نیز بحث هایی نظیر تغییر مرجع برگزاری آزمون دستیاری از وزارت بهداشت به سازمان سنجش ( زیر مجموعه وزارت علوم) شروع شده است بخاطر مشکلی است که پیش آمده و همه می گویند این کار یا آن کار را در دستور کار قرار دهیم. این در حالیست که در روند جاری تغییر مساوی مقاومت است.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد. آزمون مجدد 13 اسفند برگزار می شود.