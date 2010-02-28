مهمترین سیاست فرهنگی وزارت علوم دولت دهم/ تاکید بر تربیت عالم ملکوتی

جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: مهمترین سیاست فرهنگی وزارت علوم در دولت دهم این است که دینمداری و معنویت گرایی محور همه برنامه ها قرار گیرد و تربیت دینی و اخلاقی دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه به پیوست این سیاست است.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: محوریت قرار گرفتن دینمداری خواسته و تاکید مدیران فرهنگی دانشگاهها نیز است ضمن اینکه سیاست وزیر علوم نیز بر این اعتقاد است که باید دغدغه دینمداری داشته باشیم و خروجی دانشگاهها باید عالم ملکوتی باشد.

وی در ارائه تحلیل خود از فعالیت فرهنگی سالهای گذشته در وزارت علوم و دانشگاهها به مهر گفت: در حوزه فرهنگی وزارت علوم طی چهار سال گذشته ساختمانی بنا شد چرا که دولتهای قبل از دولت نهم شاید آن قدر توجه لازم به بحث فرهنگی نداشتند و حتی معاونت فرهنگی را از وزارت علوم حذف کرده بودند. معاونت فرهنگی وزارت علوم در دولت نهم احیا شد لذا در چهار سال دولت نهم در حال بنا کردن بنایی بودیم که حال در دولت دهم باید به مقاوم سازی آن یعنی به عمق بخشی برنامه های فرهنگی بپردازیم.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: طی چهار سال گذشته آمار و کمیت در فعالیت های دانشجویی و فرهنگی افزایش یافت به عنوان مثال شاهد رشد در تعداد انجمن های علمی دانشجویی یا کانونهای فرهنگی هنری در دانشگاهها بودیم لذا اکنون باید به سمت بهره برداری از این ساختارهای فرهنگی برویم بنابراین یکی از سیاست های فرهنگی وزارت علوم در دولت دهم کیفی سازی در بخش فرهنگ است.

دارا با بیان اینکه باید به سمت آموزش محوری در حوزه فرهنگ اعم از مهارت افزایی و آموزش عقیدتی و تربیتی برویم، گفت: خلایی که در بحث آموزش در حوزه فرهنگی دانشگاهها وجود دارد باید با بهره برداری از روشهای نوین آموزشی و توسعه فضای مجازی مرتفع شود.