الیاس پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: باید با نگاهی جامع به منطقه نگریست نه به صورت جزیره ای زیرا این امر باعث موازی کاری بین دستگاه می شود.

وی ضمن اشاره به اینکه اگر در طبیعت اتفاقی بیفتد تنها سازمان منابع طبیعی متولی نیست، افزود: همه دستگاه های اجرایی باید در بحث جامع نگری هماهنگ باشند در غیر این صورت جامعه آسیب می بیند.

به گفته وی، در استان 17 حوزه آبخیزداری با مساحتی بالغ بر 100 هکتار تا 5.2 میلیون هکتار وجود دارد و نیازمند یک مطالعه جامع است.

پرورش بیان کرد: باید مطالعه جامعی تحت عنوان آمایش سرزمین "جامعه منابع طبیعی" صورت بگیرد و دستگاه های اجرایی کارهایشان را براساس این مطالعه جامع انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: برای اداره کردن حوزه ها و مدیریت جامع باید در هر شهرستانی شورایی تشکیل شود که فرماندار در راس آن باشد و برای جلو گیری از عمل تخریب منابع طبیعی و مدیریت حوزه های آبخیز داری سازمان های مختلف نظیر سازمان آب، راه و ترابری، صنایع و معادن، محیط زیست، بنیاد مسکن و همه دستگاه های اجرایی کارهای اجرایی شان را در چارچوب این مدیریت جامع انجام دهند تا سر خود دست به هر کاری نزنند.

وی بر عضویت نمایندگان جوامع محلی و مشارکت مردم در این شورا مدیریت تاکید کرد و بیان داشت: مهمترین علت تخریب منابع طبیعی فقر است زیرا مردم با وجود فقر و ازدیادجمعیت به طبیعت فشار می آورند.