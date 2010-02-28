غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه اعضای کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه 89 کل کشور نخواستند سرجمع منابع دولت برای اتکاء به نفت را کاهش دهند، اظهارداشت: به همین دلیل اعضای این کمیسیون به ناچار قیمت 65 دلار برای هر بشکه نفت را پذیرفتند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ ضرورتی ندارد نمایندگان روی رقم پیشنهادی دولت ایستادگی کنند، گفت: اعضای کمیسیون تلفیق 4هزار میلیادر تومان از رقم 8 هزار میلیارد تومانی که دولت بابت یارانه ها در بودجه عمومی درنظر گرفته بود را کاهش دادند .

رئیس کمیسیون ویژه مجلس برای طرح تحول اقتصادی تصریح کرد: علاوه بر این 13.4 هزار میلیارد دلار هم از سرجمع بودجه عمرانی کسر شد تا به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد ، اماهمچنان روی پیشنهاد دولت ایستادگی کردند و صورت درآمدهایی را پیش بینی کردند که قابل تحقق نیست.

وی افزود: از این جهت رقم کاهش پیدا نکرده و زمانی که رقم کاهش نیابد هر بشکه نفت باید 65 دلار محاسبه شود. درحالی که سرجمع بودجه ای که کم کردند باید از کل رقم بودجه کسر می شد در این صورت هر بشکه نفت به 50 دلار می رسید که بسیار واقعی تر بود.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: تصورم این است که نمایندگان شهرستان ها توانستند در کمیسیون تلفیق اثر گذار باشند تا از سرجمع بودجه عمرانی کم نشود. اما واقعیت این است که این بودجه عمرانی گسترده قابل تحقق نیست .

نماینده تهران تاکید کرد: ما در سال جاری که 28 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی به تصویب رساندیم شاهد جذب 18 هزار میلیارد آن بودیم یعنی 10 هزار میلیارد آن محقق نشد و بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی به جاری منتقل شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سال آینده نیز چنین اتفاقی خواهد افتاد بنابراین نمایندگان خیلی به بودجه عمرانی دل خوش نکنند که افزایش یافتهاست زیرا این بودجه نیز سرنوشت بودجه عمرانی سال جاری را خواهد داشت.

مصباحی مقدم گفت: بسیاری از منابع پیش بینی شده برای این بوجه قابل تحقق نیست . از طرفی دولت هزینه های بودجه جاری را لحاظ نکرده است که کمیسیون تلفیق ناگزیر باید این بودجه را از عمرانی به جاری اصلاح کند.

وی ادامه داد: بنابراین با این وضعیت نباید افزایش بودجه عمرانی مایه دلخوشی نمایندگان باشد که گمان کنند طرح های منطقه ای از این طریق قابل تحقق است.

رئیس کمیسیون ویژه مجلس تصریح کرد: اگر سرجمع بودجه عمرانی 24 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شود احتمال تحقق آن بیشتر است و نسبت به عملکرد سال جاری نیز 30 درصد افزایش می یابد که رشد 30 درصدی هم رشد مثبت و خوبی است.

مصباحی مقدم تاکید کرد: افزایش بودجه عمرانی در حد 38 هزار میلیارد تومان انتظار را بالا می برد بدون اینکه به طور واقعی محقق شود.

وی در پایان این گفتگو تصویب قیمت 985 تومان برای دلار را نیز دور از واقعیت نخواند و گفت : این قمیت می تواند مناسب و به آنچه در واقعیت اتفاق می افتد نزدیک تر باشد.



