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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۴۵

سلیمی درگفتگو با مهر:

تخلف در آزمون دستیاری دستاوردهای پزشکی کشور را زیر سئوال می‌برد

تخلف در آزمون دستیاری دستاوردهای پزشکی کشور را زیر سئوال می‌برد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: متخلفان آزمون دستیاری با اعتبار سیستم آموزشی کشور بازی کرده اند و اینگونه تخلفات و فروش سئوالات باعث می شود دستاوردهای کشورمان در حوزه پزشکی نیز زیر سئوال رود.

علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آسیب تنها به داوطلبان وارد نشده است و همه افراد دخیل در موضوع آسیب دیده اند.

وی با تاکید بر اطلاع رسانی شفاف از سوی وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت باید با اطلاع رسانی سریع و درست زمینه بروز شایعات را از میان ببرد. 

سلیمی با اشاره به لزوم میزان تطابق مجازات با تخلف انجام شده در دستیاری گفت: افرادی که تخلف کرده اند حق عده زیادی را تضییع کرده اند و باعث شده اند افرادی که زحمت کشیده و درس خوانده بودند، زحمات خود را بر باد رفته ببینند.

وی تاکید کرد: قوه قضائیه و وزارت بهداشت باید مجازات ها را متناسب با جرم افراد به گونه ای تعیین کنند که دیگر هیچ فردی جرأت تخلف در این حوزه را نداشته باشد.

نماینده مردم محلات و دلیجان یادآور شد: رقم و تعداد سئوال در فروش سئوالات دستیاری مهم نیست بلکه فروش یک سئوال نیز حیثیت نظام را خدشه دار می کند و کلیت کار یک تخلف آشکار محسوب می شود.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر وزارت بهداشت باید نحوه برخورد با هر گروه از متخلفان را به صورت شفاف بیان کند. اگر داوطلبی تخلف کرده میزان محرومیت و ممنوعیت وی در دوره های تخصصی باید مشخص اعلام شود.

سلیمی گفت: همچنین در صورتی که مسئولی تخلف داشته و آنگونه که وزارت بهداشت اعلام کرده است مسئولان مرکز سنجش عزل شده اند این مسائل باید با حکم قضایی باشد و همچنین دقیقاً مشخص شود که عزل، اخراج یا جابجایی بوده یا خیر؟

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد. آزمون مجدد 13 اسفند برگزار می شود. 

کد مطلب 1042557

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