دوراهی روسها برای تحویل "اس300" / گزینه های پیش روی ایران

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاخیر طرف روسی در واگذاری سامانه موشکی "اس300" اظهار داشت: به نظر می رسد که درحال حاضر روسها برای تحویل سامانه موشکی "اس300" بین دو انتخاب قرار گرفته اند.

وی افزود: یک انتخاب آنها موضوع روابطشان با آمریکا و اروپاست، الویتهایی است که در سیاست خارجی خود دارند، فشارهایی که از جانب آمریکا و لابی صهیونیسم به آنها می آید و همچنین تعاملات و معاملاتی که در عرصه سیاست خارجی برایشان امکانپذیر است.

دبیرکل فراکسیون اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتخاب دوم روسها، عنوان کرد: از سوی دیگر همکاریهایشان با کشورهای همسایه، تکیه بر امنیت بومی ومنطقه ای ومقابله با یکجانبه گرایی آمریکا، همکاری با ایران وچین در قالب سازمان "همکاریهای اقتصادی شانگهای" و مواردی از این دست روسها را مجبور به انتخاب یکی از آن گزینه ها می کند.

*روسها نمی خواهند براعتبار همکاریشان با کشورهای منطقه آسیب وارد کنند

وی در عین حال تصریح کرد: البته روسیه تلاش می کند که هردوی این مسائل را انتخاب نماید یعنی هم بر اعتبار همکاری با کشورهای منطقه آسیب وارد نکنند و بنوعی به حیثیت خود در روابط با این کشورها لطمه نزنند و هم اینکه اولویتهای خود را که آمریکا واروپا در عرصه سیاست خارجی آنها هستند را حفظ کنند تا از این طریق نقش خود را در امنیت جهانی احراز نمایند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با بیان اینکه روسها هم تلاش می کنند که ایران در مذاکرات اعتماد طرفهای مذاکره را جلب کند و حقوق خود را نیز حفظ نماید، عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران جز تکیه برحقوق خود مدعی چیز دیگری نیست و ادعاهایی که طرفهای مقابل می کنند مبنی براینکه به ایران اعتماد ندارند، خب باید گفت که ایران هم به آنها اعتماد ندارد.

* اعتماد در قالب پروتکلها محقق می شود نه در قالب خواسته های غیر مستند

استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: با وجود اینکه جلب اعتماد در نظام بین الملل مسئله بسیار مهمی است اما باید توجه داشت که این اعتماد در قالب پروتکلهای بین المللی محقق می شود نه در قالب خواسته های غیر مستند.

وی ادامه داد: اگر احیانا هم بی اعتمادی وجود دارد و قرار است که جلب اعتماد صورت گیرد باید طرفین قدمهایی را برای اعتمادسازی متقابل بردارند نه اینکه فقط یک طرف در راستای اعتمادسازی گام بردارد.

یک کارشناس و تحلیلگر مسایل روسیه با اشاره به مواضع کنونی روسها خاطرنشان کرد: روسیه می داند که همکاریهایش با ایران ارزشمند است و هرگونه تغییری در روابط دوکشور، چرخشی در سیاستهای خارجی روسیه تلقی می شود، درحالیکه روابط دو کشور در دو دهه گذشته همواره روبه گسترش بوده است.

*روابط روسیه با ایران بشدت تحت تاثیرفضای نظام بین الملل است

وی با بیان اینکه روابط روسیه با ایران از سه سطح "دوجانبه، منطقه ای و بین المللی" برخوردار است، گفت: اما واقعیت آن است که همه سطوح این روابط بشدت تحت تاثیرفضای نظام بین الملل است، براین اساس همکارهای ایران و روسیه تحت تاثیر طرفهای بین المللی است اما دوکشور باید تلاش کنند تا این تاثیرپذیری کاهش پیدا کند.

مدیر موسسه ایراس، با تاکید براینکه روسیه باید براساس قرارداد سامانه موشکی "اس300" را در اختیار ایران بگذارد، گفت: با این حال جمهوری اسلامی ایران می تواند جایگزین دیگری را در عرصه بین المللی برای گرفتن این سامانه موشکی انتخاب نماید ویا اینکه همانند گذشته با تکیه بر دانش بومی خود ابزار دفاعی را تهیه نماید.

نماینده مردم نهاوند در مجلس روابط ایران وروسیه را روابطی مهم ارزیابی و تصریح کرد: انتظار می رود که در این برهه حساس هر دو کشور تلاش خود را برای حفظ وگسترش این روابط انجام دهند.



