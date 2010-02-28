"فکر می کنی کی هستی" در جشنواره موسیقی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این اجرا که بدون آنتراک و در دو نوبت شامگاه گذشته در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد تعدادی از آثار منتشر شده حمید عسگری اجرا شد.

درابتدای این کنسرت حمید عسگری ضمن قدردانی از مسئولان اجرایی برای برگزاری این کنسرت گفت : برای یک خواننده هیچ پدیده ای زیباتر و دلنشین تر از این نیست که آثار خود را درمیان هموطنان خود اجرا کند و من خوشحالم که پس از دو سال بار دیگر برای علاقمندان به موسیقی پاپ کنسرت می دهم.

حمید عسگری پس از پایان صحبت های خود قطعه "هیچکی مثل من تو رو دوست نداره" را اجرا کرد و پس از آن قطعات "تلافی می کنم"، "خودمو به گریه می زنم"،"تو همونی که می خوام"،"چشم تو"،"گل من"،"ستاره"،"ناشناس"،"فکر می کنی کی هستی"،"عزیز قصه"،"دلم گرفته"،"دلم آواره شده " را اجرا کرد.

لازم به ذکر است امید حجت رهبر ارکستر و نوازنده گیتار الکترونیک،امیر قمی نژاد "درام"،عرفان حاتمی نوازنده سازهای کوبه ای ، بابک ریاحی پور" گیتار باس"، منصور جنیدی "کیبورد"، هومن حجت آهنگساز و حسن اردستانی صدابردار این گروه موسیقی بود.

حاشیه :

* کنسرت این گروه موسیقی پاپ در نوبت اول با استقبال کمی مواجه شد اما سالن در سانس ساعت 21:30 سالن تقریبا پر بود.

*ردیف اول سالن برای خبرنگاران در نظر گفته شده بود و به دلیل نزدیکی بیش از اندازه به صحنه اشراف کامل به جمعیت حاضر و کل اجرا نداشتند ،زمانی که علت انتخاب این ردیف را از مسئول بخش پاپ جشنواره جویا شدیم در پاسخ گفت که می خواستیم خبرنگاران حاشیه های کنسرت را نبینند!

* هیچ یک از مسئولان برگزاری جشنواره در نخستین کنسرت گروه موسیقی پاپ حضور نداشتند.

* بازیگر نقش" شکور" در سریال شمس العماره از مهمانان حمید عسگری دراین کنسرت بود که پس از معرفی با تشویق های تماشاگران مواجه شد.

*حمید عسگری در پایان کنسرت از هدایت فیلم و مدیرعامل این موسسه قدردانی کرد و گفت که در سال آینده همکاری هایی را با این موسسه انجام خواهد داد.