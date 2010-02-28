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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۲۴

لاریجانی تاکید کرد:

رابطه ریگی باآمریکا،ناتو واروپاییها پیگیری شود/ناکازاکی،هولوکاست واقعی

رابطه ریگی باآمریکا،ناتو واروپاییها پیگیری شود/ناکازاکی،هولوکاست واقعی

رئیس مجلس شورای اسلامی با تشکر از اقدام ابتکاری و ارزنده وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح در دستگیری شرور تروریست ریگی بر لزوم پیگیری رابطه وی با ایالات متحده آمریکا و ناتو و همچنین کشورهای اروپایی و منطقه ای تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در بخشی از سخنانش با اشاره به دستگیری سرکرده گروهک تروریستی جندالله توسط وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح با تشکر از این فداکاری ارزشمند آن را ابتکاری ارزشمند خواند.

وی افزود: خوشبختانه اعترافات ریگی اطلاعات گذشته ما را در همکاری نزدیک آمریکا و ناتو با این گروهک تروریستی تایید می کند.

لاریجانی تصریح کرد: اینک دولت ایالات متحده و رئیس جمهور این کشور باید پاسخگو باشد. همچنین لازم است مسئولان مربوطه موضوع را پیگیری کنند.

رئیس مجلس گفت: مسئولان باید پیگیر نحوه عملکرد برخی کشورهای دیگر اروپایی درگیر و منطقه ای باشند تا نتیجه آن را مجلس استماع نماید.

وی در بخش دیگری از سخنانش به سفرش به ژاپن و بازدید از شهر ناکازاکی که مورد حمله هسته ای آمریکا قرار گرفته است، اشاره و خاطر نشان کرد: این بازدید فرصتی بود که یکی از مظاهر بسیار تاسف آور و وحشیانه آمریکا به ملت ژاپن را در جنگ جهانی از نزدیک مشاهده کنیم.

لاریجانی افزود: آمریکا پس از بمباران هیروشیما حجم کشتار و تخریب بمب اتمی را دقیقا دریافت اما به فاصله چند روز شهر ناکازاکی را مجددا بمباران هسته ای نمود و تا امروز در شهر ناکازاکی حدود 300 هزار نفر چه مستقیم و چه بر اثر عوارض این حرکت سبوعانه جان خود را از دست داده اند.

رئیس مجلس یادآور شد: اگر دنیای امروز به دنبال هولوکاست است، هولوکاست واقعی را آمریکا در ناکازاکی انجام داد و جالب است که همین دولت استکباری مدعی صلح طلبی در دنیاست و همزمان تولید بمب های هسته ای را به 10 هزار تا رسانده است.

وی ادامه داد: هیئت پارلمانی ایران از ابتکار دولت ژاپن که نام موزه مربوطه را موزه صلح قرار داده است و متن آن حکایت از موزه ظلم دارد تشکر می کند تا همه نسل ها بدانند آنانی که فریاد صلح می آورند در حرکت واقعی خود چه مظالمی را مرتکب می گردند.

لاریجانی در آغاز سخن نیز با اشاره به هفته وحدت، فرا رسیدن ایام میلاد مبارک پیامبر اکرم (ص) به ملت و مقام معظم رهبری تبریک و تهنیت گفت.

کد مطلب 1042563

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