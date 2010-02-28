لاتزیو در خطر سقوط به سری "بی" فوتبال ایتالیا قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لاتزیو شنبه شب در دیدار با فیورنتینا در چارچوب هفته بیست و ششم رقابتهای سری آ باشگاههای ایتالیا با نتیجه تساوی یک بر یک به کار خود پایان داد و در خطر سقوط به دسته پایینتر قرار گرفت. سیویلیا در دقیقه 7 لاتزیو را پیش انداخت و کریسون در دقیقه 90 بازی را به تساوی کشاند.
کاتانیا در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته مقابل میهمان خود باری با نتیجه 4 بر صفر به پیروزی رسید. ریچیوتی (4)، لاما (40)، موریموتو (81) و مارتینز (90) گلهای کاتانیا را به ثمر رساندند.
- هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* میلان - آتلانتا
* کیه وو - کالیاری
* پارما - سامپدوریا
* اودینزه - اینتر
* ناپولی - رم
* لیورنو - سیه نا
* جنوآ - بولونا
* یوونتوس - پالرمو
جدول رده بندی:
1- اینتر 55 امتیاز
2- میلان 51 امتیاز
3- رم 50 امتیاز
4- یوونتوس 41 امتیاز
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10- فیورنتینا 35 امتیاز - یک بازی بیشتر
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17- لاتزیو 26 امتیاز
18- لیورنو 23 امتیاز
19- آتالانتا 21 امتیاز
20- سیه نا 17 امتیاز
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