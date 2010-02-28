  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۳۳

هفته بیست و ششم سری آ /

لاتزیو در خطر سقوط به سری "بی" فوتبال ایتالیا قرار گرفت

لاتزیو در خطر سقوط به سری "بی" فوتبال ایتالیا قرار گرفت

تیم فوتبال لاتزیو، با تساوی خانگی مقابل فیورنتینا، اکنون خطر سقوط به سری "بی" رقابت‌های فوتبال ایتالیا را احساس می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لاتزیو شنبه شب در دیدار با فیورنتینا در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت‌های سری آ باشگاه‌های ایتالیا با نتیجه تساوی یک بر یک به کار خود پایان داد و در خطر سقوط به دسته پایین‌تر قرار گرفت. سیویلیا در دقیقه 7 لاتزیو را پیش انداخت و کریسون در دقیقه 90 بازی را به تساوی کشاند.

کاتانیا در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته مقابل میهمان خود باری با نتیجه 4 بر صفر به پیروزی رسید. ریچیوتی (4)، لاما (40)، موریموتو (81) و مارتینز (90) گل‌های کاتانیا را به ثمر رساندند.

- هفته بیست و ششم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* میلان - آتلانتا
* کیه وو - کالیاری
* پارما - سامپدوریا
* اودینزه - اینتر
* ناپولی - رم
* لیورنو - سیه نا
* جنوآ - بولونا
* یوونتوس - پالرمو

جدول رده بندی:
1- اینتر 55 امتیاز
2- میلان 51 امتیاز
3- رم 50 امتیاز
4- یوونتوس 41 امتیاز
--------------------------------------
10- فیورنتینا 35 امتیاز - یک بازی بیشتر
--------------------------------------
17- لاتزیو 26 امتیاز
18- لیورنو 23 امتیاز
19- آتالانتا 21 امتیاز
20- سیه نا 17 امتیاز

کد مطلب 1042565

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها