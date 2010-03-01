3 میلیارد تومان حجم قراردادهای دانشگاه شیراز در زمینه نفت و گاز

محمد حسین شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد ارتباط دانشگاه با بخش صنعت برای کاربردی کردن طرح های تحقیقاتی اظهار داشت: در زمینه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی دانشگاه، پروژه های مختلفی تعریف شده اند که امسال در تبادل بسیار مطلوب با شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، سه میلیارد تومان حجم همکاری بوده است.

وی ادامه داد: طی این قراردادها دانشگاه شیراز در زمینه های خوردگی لوله ها و تاسیسات، حوزه فیلترها به صورتی که این نوع فیلترها از خروج ترکیبات مضر گاز جلوگیری می کنند و همچنین در بحث تاسیسات بالادستی در حوزه نفت و گاز فعالیت های مطلوبی به انجام رسانده است.

معاون پژوهش دانشگاه شیراز گفت: برای آشنا شدن اعضای هیئت علمی با مشکلات میادین نفت و گاز جنوب کشور، بازدیدهای مستمری برگزار شد که حاصل آن ایجاد پروژه های کاربردی برای رفع نیاز این منطقه بوده است.

وی پروژه های تحقیقاتی ایجاد شده برای رفع نیاز منطقه را، طرح تحقیقاتی در ارتباط با پوسیدگی لوله ها و طرح رفع آلودگی ها در حیطه محیط زیست عنوان کرد.