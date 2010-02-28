دستگیری ریگی شوک اطلاعاتی به دشمنان بود/ لزوم توجه به عمران وآبادانی شرق

سردار دکتریدالله جوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستگیری "عبدالمالک ریگی" سرکرده گروهک تروریستی موسوم به جندالله توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) اظهار داشت: این پیروزی چشمگیر که نصیب ملت ایران در برخورد ودستگیری "جندالشیطان" شده است نشان از اقتدار نظام است.

وی افزود: دستگیری این فرد مزدور درشرایطی که تحت حمایت سرویسهای اطلاعاتی آمریکا، انگلیس وحتی برخی از کشورهای منطقه قرار داشت، نشان دهنده توانمندی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و همچنین عزم ، اراده وقاطعیت نظام در مواجهه با عوامل وعناصر تروریستی است.

جوانی با بیان اینکه شرور ریگی با همکاری عده ای با کمک پول وتجهیزات آمریکا جنایتهای مختلفی را در شرق کشور انجام داده است، عنوان کرد: گروهک ریگی توانسته بود با ایجاد اختلال در نظم وامنیت جنوب شرق کشور تعداد زیادی از هموطنانمان را در عملیاتهای مختلفی مانند تاسوکی به شهادت برساند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر با قاطعیت نمی توان گفت که با دستگیری ریگی موضوع ترور وتروریسم در جنوب شرق کشور خاتمه یافته است، عنوان کرد: هم اکنون در پاکستان وافغانستان دشمنان ما حضور دارند و همانطور که آنان در گذشته همواره سعی می کردند که از این بسترها استفاده نمایند درحال حاضر نیز همه تلاش خود را در این زمینه بکار خواهند گرفت.

رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام متهورانه سربازان گمنام امام زمان(عج) را ضربه کاری به دشمنان نظام و وارد کننده شوک اطلاعاتی عظیمی به آنها خواند وافزود: این اقدام موفقیت آمیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران موجب تقویت بنیه نیروهای داخلی وتضعیف روحیه دشمنان کشورمان شد.

وی با تاکید براینکه اقدامات دیگری از جمله عمران وآبادانی در مناطق مرزی کشورمان باید انجام شود، عنوان کرد: درمناطق قومیتی که در سرحدات ما هم واقع شده اند زمینه هایی وجود دارد که افراد بتوانند به بهانه آنها مشکلاتی را برای کشور بوجود بیاورند.

جوانی در ادامه به عملکرد سردار شوشتری در خطه سیستان وبلوچستان اشاره کرد وافزود: سردار شوشتری در جهت عمران وآبادانی و ایجاد وحدت در آن منطقه گام برمی داشت که دشمنان نظام از آن واهمه داشتند وبه این دلیل وی را به شهادت رساندند.

وی تصریح کرد: دشمنان نظام روی فردی مثل ریگی به این دلیل سرمایه گذاری کردند که در منطقه اخلال وناامنی ایجاد کند تا فعالیتهای عمرانی هم در این منطقه انجام نشود تا مردم نیزبه سمت نظام گرایش پیدا نکنند.

رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه با بیان اینکه در مناطق قومیتی مجموعه عواملی دست به دست هم می دهند که سازمانهای سیاسی واگرا را شکل می دهند، گفت: یکی از این مجموعه عوامل وجود فقر وبیکاری در این مناطق است که البته نظام جمهوری اسلامی ایران هم در دوره های دولتهای مختلف سعی در کاهش این مسئله در این مناطق داشته است.

وی پروژه گازرسانی به شرق کشور را موجب ایجاد تحول اقتصادی عظیمی در این خطه از کشور دانست وگفت: اما نکته مهم در این مناطق موضوع جریانهای وابسته و واگراست که با توجه به سرمایه گذاری بیگانگان می توانند از طرفی موجب ایجاد ناامنی در این منطقه شوند واز سویی دیگرجلوی سرمایه گذاری وعمران وآبادانی را در این خطه بگیرند.

جوانی در پایان خاطرنشان کرد: افرادی که قدرت سرمایه گذاری اقتصادی را دارند وقتی احساس ناامنی کنندممکن است در مناطق دیگر این سرمایه گذاری را انجام دهند بنابراین ایجاد ناامنی توسط دشمن در این مناطق ارتباط تنگاتنگی با عدم توسعه اقتصادی این مناطق دارد که ما باید هم با عناصر تروریستی برخورد کنیم وهم به عمران وآبادانی در این مناطق بپردازیم.



